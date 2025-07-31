Συνολικός αριθμός 30.014 νέων επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από ξένα κεφάλαια ιδρύθηκαν στην ηπειρωτική Κίνα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας ετήσια ανάπτυξη 11,7%, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου.

Κατά την ίδια περίοδο, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) ενεργής χρήσης στην ηπειρωτική Κίνα καταγράφηκαν στα 423,23 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 51,03 δισεκατομμύρια ευρώ) με ετήσια μείωση 15,2%, όπως δείχνουν τα στοιχεία του ίδιου υπουργείου.

Ειδικότερα, η ενεργή χρήση κεφαλαίων FDI στο πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε στα 109,06 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 13,15 δισεκατομμύρια ευρώ) στη βιομηχανική παραγωγή και 305,87 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 36,88 δισεκατομμύρια ευρώ) στον τομέα των υπηρεσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

