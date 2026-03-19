FBI: Ξεκινά έρευνα σε βάρος του Τζο Κεντ για διαρροή πληροφοριών

Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) έχει αρχίσει έρευνα σε βάρος ενός πρώην υψηλόβαθμου αξιωματούχου της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ο οποίος παραιτήθηκε προχθές, Τρίτη, για να διαμαρτυρηθεί κατά του πολέμου που διεξάγεται εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι New York Times και το CBS.

Σύμφωνα με αυτά τα μέσα ενημέρωσης, το FBI άρχισε έρευνα εναντίον του Τζο Κεντ ως ύποπτου για διαρροές διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα φέρεται ότι είχε αρχίσει πριν από την παραίτηση του Κεντ.

«Δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να υποστηρίξω τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν», είχε ανακοινώσει την Τρίτη ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, στην επιστολή παραίτησής του που απηύθυνε στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιοποίησε μέσω του X.

«Το Ιράν δεν αντιπροσώπευε καμιά επικείμενη απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι κηρύξαμε αυτό τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του», είχε προσθέσει ο Κεντ, πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Trump) είχε αντιδράσει δηλώνοντας στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο ότι ο Τζο Κεντ ήταν «πολύ αδύναμος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια» και ότι η παραίτησή του είναι «καλό πράγμα».

Ο Τζο Κεντ είχε διορισθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ επικεφαλής του Κέντρου που ήταν αρμόδιο για να αναλύει και να συντονίζει την απάντηση των ΗΠΑ στις τρομοκρατικές απειλές και με το αξίωμα αυτό ήταν ο κύριος σύμβουλος του προέδρου σε θέματα αντιτρομοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

