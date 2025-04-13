Ένας μαθητής λυκείου σκότωσε τους γονείς του στο Ουισκόνσιν και σκόπευε να συμμετάσχει σε επίχείρηση συνομωσίας για τξη δολοφονία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το FBI.

Ο 17χρονος Nikita Casap έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία της μητέρας του, Tatiana Casap (35 ετών) και του πατριού του Donald Mayer (51 ετών), οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με ένταλμα έρευνας στο τηλέφωνο του υπόπτου βρέθηκε υλικό σχετικά με μια νεοναζιστική ομάδα που ονομάζεται «Τάγμα των Εννέα Γωνιών» και έπαινοι για τον Αδόλφο Χίτλερ.

Οι ερευνητές του FBI ανακάλυψαν επίσης αντισημιτικά γραπτά στα οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να περιγράφει τα σχέδιά του να σκοτώσει τον Τραμπ ως μέρος ενός ευρύτερου στόχου για την ανατροπή της κυβέρνησης.

Ο ύποπτος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση πρώτου βαθμού και άλλα επτά κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόκρυψης πτώματος και κλοπής ταυτότητας.

Οι γονείς βρέθηκαν νεκροί όταν τοπικοί αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το σπίτι τους στο χωριό Γουάουκεσα, κοντά στο Μιλγουόκι, αφού το αγόρι δεν πήγε στο σχολείο για δύο εβδομάδες.

Πώς σκότωσε τους γονείς του ο 17χρονος

Ο πατριός είχε πεθάνει από πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ η μητέρα πέθανε από πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο γύρω στις 11 Φεβρουαρίου.

Την ίδια μέρα που ανακαλύφθηκαν τα πτώματα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη από την αστυνομία στην πολιτεία του Κάνσας, ενώ οδηγούσε ένα Volkswagen Atlas του 2018 που ανήκε στον πατριό του.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν το πιστόλι Smith & Wesson .357 του πατριού του, τέσσερις πιστωτικές κάρτες που ανήκαν στο ζευγάρι, πολύτιμα κοσμήματα, ένα ανοιγμένο χρηματοκιβώτιο και 14.000 δολάρια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ήταν μέσα σε μια Βίβλο.

Σε γραπτά του δράστη που βρέθηκαν από την έρευνα, ο 17χρονος εξέφραζε πεποιθήσεις υπέρ της λευκής υπεροχής και ήθελε από τη δολοφονία του Τραμπ να ξεκινήσει μια πολιτική επανάσταση.

