Το Πεντάγωνο μειώνει τα κεφάλαια που παρακρατούνται από την Lockheed Martin Corp. για αεροσκάφη F-35 κατά 1,2 εκατομμύρια δολάρια ανά αεροπλάνο, καθώς η ανάδοχος εταιρεία εργάζεται για να επαληθεύσει και να εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση του πιο ικανού υλικού και λογισμικού του μαχητικού αεροσκάφους.

Το Πεντάγωνο είχε παρακρατήσει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια ανά αεροπλάνο για 106 από τα 110 αεροπλάνα F-35 που παρέδωσε η Lockheed πέρυσι.

Το τμήμα για τα F-35 του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο Bloomberg News ότι η εταιρεία «έχει σημειώσει πρόοδο στην ανάπτυξη και επικύρωση του πακέτου υλικού και λογισμικού TR3», επομένως «πληροί τις προϋποθέσεις για μείωση της αρχικής παρακράτησης κατά περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια για κάθε αεροσκάφος».

Το γραφείο του αντίστοιχου προγράμματος δεν διευκρίνισε πόσα από τα κεφάλαια που είχαν παρακρατηθεί προηγουμένως έχουν καταβληθεί ή εάν πρόκειται για μελλοντικές πληρωμές.

Η Lockheed Martin θα παρουσιάσει τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου και του τέλους του έτους την Τρίτη. Ένας εκπρόσωπος, επικαλούμενος την επικείμενη έκθεση εκτίμησης των κερδών της εταιρείας, αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα των F-35. Η δήλωση του Πενταγώνου για σταδιακή πρόοδο είναι καλά νέα για το μαχόμενο πρόγραμμα απόκτησης όπλων 485 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το πιο δαπανηρό στον κόσμο.

Το πρόγραμμα των F-35 χλεύασε τον περασμένο μήνα ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ. «Κάποιοι ηλίθιοι εξακολουθούν να κατασκευάζουν επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη όπως τα F-35» στην εποχή των drones, είπε ο Μασκ.

Ο τότε γραμματέας της Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ υπερασπίστηκε το αεροσκάφος: «Το F-35 δεν φεύγει καθώς είναι ένα σύστημα τελευταίας τεχνολογίας που αναβαθμίζεται συνεχώς», είπε ο Κένταλ κατά τη διάρκεια διαδικτυακής μετάδοσης της Ένωσης Πολεμικής Αεροπορίας.

Η πρώτη ένδειξη ότι τα λόγια του Μασκ έχουν αποτέλεσμα θα ήταν στον προϋπολογισμό άμυνας του προέδρου για το οικονομικό έτος 2026, εάν προτείνει σημαντικές μειώσεις στον στόχο του Πενταγώνου να συνεχίσει να επεκτείνει τον στόλο των F-35.

Τα 110 τζετ πέτυχαν τον στόχο παράδοσης για την Lockheed για το περασμένο έτος, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Συμβάσεων Άμυνας. Από αυτά, τα 106 δεν έχουν ακόμη εξοπλιστεί με την τελική έκδοση του TR3, η οποία καθυστερεί περισσότερο από ένα χρόνο και ξεπερνά τον προϋπολογισμό. Τα υπόλοιπα τέσσερα θα παραμείνουν εξοπλισμένα με υπάρχον λογισμικό και θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση. Τα 106 είναι ένας συνδυασμός νέων πολεμικών αεροσκαφών εκτός των γραμμών συναρμολόγησης και 66 αεροσκαφών που δεν είχαν παραδοθεί στο παρελθόν, ανέφερε η υπηρεσία συμβάσεων.

Το νομοσχέδιο για την αμυντική πολιτική των 884 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πέρασε από το Κογκρέσο και ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε σε νόμο, επιτρέπει την παραγωγή και των 68 F-35 που ζήτησε το Πεντάγωνο για το τρέχον οικονομικό έτος, αλλά θα απαγόρευε την αποδοχή 20 εξ αυτών έως ότου ο υπουργός Άμυνας υποβάλει σχέδια για διόρθωση αναπτυξιακών θεμάτων.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.