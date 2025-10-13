Λογαριασμός
«Ευχαριστούμε»: Γιγαντιαίο πανό καλωσορίζει τον Ντόναλντ Τραμπ στο Τελ Αβίβ (Βίντεο)

Ένα τεράστιο πανό που ευχαριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ βρίσκεται στην παραλία του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πλάνα που προβλήθηκαν από τα ισραηλινά ΜΜΕ

Ένα τεράστιο πανό που ευχαριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην παραλία του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πλάνα που προβλήθηκαν από τα ισραηλινά ΜΜΕ. «Thank you» (Ευχαριστούμε), αναγράφεται στο πανό, το οποίο φέρει τη σιλουέτα του κεφαλιού του Τραμπ, τοποθετημένη πάνω από δύο μπλε γραμμές και μπλε Άστρα του Δαβίδ, που συμβολίζουν τη σημαία του Ισραήλ.

Στο πανό αναγράφεται επίσης η λέξη «home» (σπίτι) στα αγγλικά και στα εβραϊκά.

Ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ τις επόμενες ώρες για να γιορτάσει τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την επιστροφή των 48 εναπομεινάντων ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Τα αεροπλάνα που προσγειώνονται στο Ισραήλ συχνά περνούν πάνω από την παραλία του Τελ Αβίβ καθώς προσεγγίζουν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, οπότε ο πρόεδρος ίσως μπορέσει να δει τις λέξεις από το Air Force One.

Μπορείτε να δείτε Live όλες τις εξελίξεις από την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων εδώ.

Πηγή: skai.gr

