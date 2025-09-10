Την ευγνωμοσύνη της στους πυροσβέστες της Ευρώπης που δίνουν μάχη για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, εξέφρασε η Πρόεδρος της Επιτροπής, κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ομάδα 20 Ελλήνων δασοφυλάκων.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ιστορία 20 Ελλήνων δασοφυλάκων - ειδικών στην καταστολή των πιο σφοδρών δασικών πυρκαγιών. Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή της Αστούριας, η Ισπανία ζήτησε την υποστήριξη της Ευρώπης και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα.

«Οι φλόγες ήταν τόσο τεράστιες που ο καπνός ήταν ορατός από το διάστημα», είπε η Φον ντερ Λάιεν, «αλλά για πέντε ημέρες οι 20 Έλληνες δασοφύλακες στάθηκαν δίπλα στους Ισπανούς συναδέλφους τους». Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν το χωριό Genestoso, πάλευαν μέρα νύχτα για να περιορίσουν την πυρκαγιά και στο τέλος - μαζί - έσβησαν τη φωτιά και το χωριό σώθηκε.

Ένας από αυτούς τους 20 Έλληνες δασοφύλακες, ο Υπολοχαγός Νικόλαος Παΐσιος, ήταν παρών σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους ευρωβουλευτές.

«Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζουμε σήμερα έναν από αυτούς τους ήρωες», είπε η φον ντερ Λάιεν. «Το θάρρος σας αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Ευχαριστούμε εσάς και την ομάδα των Ευρωπαίων ηρώων για τη δύναμή σας, τη δέσμευσή σας και την εξαιρετική σας ηγεσία», πρόσθεσε.

Με πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια καμένης γης φέτος το καλοκαίρι στην Ευρώπη, η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή, λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να εντείνει ριζικά τις προσπάθειές της για να προσαρμοστεί και να γίνει πιο ανθεκτική.

Μεταξύ άλλων, πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού κέντρου πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο, το οποίο θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει τους περιφερειακούς γείτονες. Αναφέρθηκε και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας ότι φέτος το καλοκαίρι, «760 γενναίοι Ευρωπαίοι στάλθηκαν σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

