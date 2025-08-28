Το ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το εξωτερικό το 2023 παρουσίασε μεγάλες διακυμάνσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με μέσο όρο στην ΕΕ 8,4% σύμφωνα με την Eurostat.

Το Λουξεμβούργο είχε μακράν το μεγαλύτερο μερίδιο, με το 52,3% των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να προέρχονται από το εξωτερικό. Ακολούθησαν, σημαντικά πίσω, η Μάλτα (29,6%) και η Κύπρος (22,3%). Η Ελλάδα (3,0%), η Κροατία (3,7%) και η Ισπανία (4,3%) κατέγραψαν τα χαμηλότερα μερίδια.

Όσον αφορά τους πραγματικούς αριθμούς, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τον μεγαλύτερο αριθμό διεθνών φοιτητών από το εξωτερικό. Σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Κοινοτήτων, το 2023/24 υπήρχαν 732.285 φοιτητές του εξωτερικού που φοιτούσαν σε παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου ή το 23% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού, σημειώνει το Euronews.

Στην ΕΕ, η Γερμανία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό διεθνών φοιτητών, με πάνω από 420.000, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (276.000), την Ιταλία (106.000) και την Ισπανία (102.000).

Σε ποιες χώρες χρειάζονται άδεια εργασίας οι διεθνείς φοιτητές

Το StudiesIn.com ανέλυσε 30 ευρωπαϊκούς προορισμούς σπουδών και τις ευκαιρίες μερικής απασχόλησης που προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, των μέσων ωριαίων αποδοχών και των μηνιαίων αποδοχών. Η έρευνα δεν καλύπτει τα δίδακτρα, τα οποία μπορούν επίσης να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στις αποφάσεις των φοιτητών.

Σε 14 από τις 30 χώρες, οι διεθνείς φοιτητές δεν χρειάζονται άδεια εργασίας.

Σε αυτές περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία. Αυτό καθιστά αυτούς τους προορισμούς ιδιαίτερα ελκυστικούς για φοιτητές που θέλουν να αρχίσουν να εργάζονται γρήγορα χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία.

Στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, μόνο οι φοιτητές εκτός ΕΕ/ΕΟΧ υποχρεούνται να λάβουν άδεια εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Στην Τσεχία και την Κροατία, οι φοιτητές εκτός ΕΕ ενδέχεται επίσης να χρειάζονται άδεια εργασίας, ανάλογα με την περίπτωσή τους.

Αυτό δείχνει ότι σχεδόν στη μισή Ευρώπη, οι διεθνείς φοιτητές δεν χρειάζονται άδεια εργασίας. Για τους φοιτητές από χώρες της ΕΕ, το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο - περίπου 75%.

Οκτώ χώρες απαιτούν από τους διεθνείς φοιτητές να λάβουν άδεια εργασίας πριν αυτοί μπορέσουν να εργαστούν. Αυτές είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία, η Νορβηγία, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο, η Ισλανδία και η Κύπρος.

Πηγή: skai.gr

