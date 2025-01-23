Μια γυναίκα η οποία αρνείται τις σεξουαλικές επαφές με το σύζυγό της δεν πρέπει να θεωρείται από τη δικαιοσύνη «υπαίτια» σε περίπτωση διαζυγίου, αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το οποίο καταδίκασε σήμερα τη Γαλλία.

Το δικαστήριο δικαίωσε την ενάγουσα, μια 69χρονη Γαλλίδα από την οποία ο σύζυγος είχε πάρει διαζύγιο με αποκλειστική υπαίτια εκείνη, επειδή είχε σταματήσει από χρόνια να έχει σεξουαλικές σχέσεις μαζί του.

Στην απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το δικαστήριο, που έχει την έδρα του στο Στρασβούργο, υπενθυμίζει ότι «οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση αποτελεί μορφή σεξουαλικής βίας».

«Το Δικαστήριο δεν μπορεί να αποδεχθεί, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, ότι η συναίνεση στο γάμο εμπεριέχει συναίνεση σε μελλοντικές σεξουαλικές σχέσεις. Μια τέτοια αιτιολόγηση θα αφαιρούσε από τον συζυγικό βιασμό τον κολάσιμο χαρακτήρα του», αναφέρει το ΕΔΔΑ.

«Ελπίζω ότι αυτή η απόφαση θα σηματοδοτήσει μια καμπή στη μάχη για τα δικαιώματα των γυναικών στη Γαλλία», αντέδρασε η ενάγουσα σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε από τη συνήγορό της, την Λίλια Μισέν.

Τον Ιούλιο 2018, ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων δικαστηρίου των Βερσαλλιών είχε κρίνει ότι το διαζύγιο δεν είχε υπαίτιο μέρος και ότι τα προβλήματα υγείας της συζύγου δικαιολογούσαν τη διαρκή απουσία σεξουαλικών σχέσεων ανάμεσα στο ζευγάρι.

Όμως το 2019, το εφετείο των Βερσαλλιών είχε εκδώσει το διαζύγιο με αποκλειστική υπαιτιότητα της συζύγου λόγω της άρνησής της να έχει σεξουαλικές σχέσεις με το σύζυγό της.

Η ενάγουσα είχε καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης, η οποία δεν έγινε δεκτή.

Η σύζυγος προσέφυγε τότε στο ΕΔΔΑ βασιζόμενη στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του δικαιώματος στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.