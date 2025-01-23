Αντριου Πάζντερ: Ενας επικεφαλής αλυσίδας φαστ-φουντ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε άλλη μία »επιχειρηματική» κίνηση, ανακοίνωσε χθες ότι ορίζει τον 74χρονο Άντριου Πούζντερ (Andrew Puzder) πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ο διορισμός του τυπικά υπόκειται στην έγκριση της Γερουσίας).

Ο Πούζντερ είναι χρόνια συνεργάτης του Τραμπ και ο τελευταίος από μία σειρά «αμφιλεγόμενων» διορισμών του νέου προέδρου, χωρίς καμία προϋπηρεσία και επαγγελματική σχέση με την σημαντική, διπλωματική θέση που αναλαμβάνει.

Επιπλέον, αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι ο ίδιος είχε προταθεί ως υπουργός Εργασίας στην πρώτη διακυβέρνηση του Τραμπ το 2017, αλλά αναγκάστηκε να αποσυρθεί εξαιτίας κατηγοριών για διάφορες υποθέσεις, όπως ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα απασχολούσε για χρόνια οικιακή βοηθό, μετανάστρια χωρίς χαρτιά, πληρώνοντας «μαύρα».

Ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας

Ο Πούζντερ γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1950 στο Κλίβελαντ του Οχάιο, σε μία φτωχή οικογένεια και μεγάλωσε σε μια εργατική κοινότητα, στο Russell Township.

Από μικρή ηλικία έκανε διάφορες δουλειές για να πληρώνει τα έξοδα του κολεγίου και της νομικής σχολής, ενώ συντηρούσε την οικογένειά του.

Ξεκίνησε να σπουδάζει στο Kent State University, αλλά το 1970 τα παράτησε για να μπει ως κιθαρίστας σε συγκροτήματα.

Αργότερα μετακόμισε στο Κλίβελαντ, όπου διηύθυνε ένα στούντιο κιθάρας ενώ φοιτούσε στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κλίβελαντ, λαμβάνοντας πτυχίο στην ιστορία το 1975.

Στη συνέχεια παρακολούθησε τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, από όπου πήρε το πτυχίο του το 1978.

Μάλιστα, ο Πούζντερ ήταν ο πρώτος στην οικογένειά του που αποφοίτησε από το κολέγιο.

Η επαγγελματική του δράση

Από το 1978 έως το 1995, ο Πούντζερ εργάστηκε ως δικηγόρος στο εμπορικό δίκαιο σε ιδιωτικό γραφείο στο Μιζούρι, αναλαμβάνοντας πολλές υποθέσεις υψηλού προφίλ.

Στη συνέχεια, το 2000, ανέλαβε επικεφαλής της CKE Restaurants Inc, μητρικής εταιρείας των διεθνών αλυσίδων φαστ φουντ Carl’s Jr και Hardee’s, κρατώντας τη θέση του CEO έως το 2017.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως δικηγόρος, υπήρξε ηγετική μορφή του κινήματος εναντίον του δικαιώματος στην άμβλωση.

Το σκεπτικό του Τραμπ για τον διορισμό του Πούζντερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό πως δεν βλέπει ακριβώς με καλό μάτι την ΕΕ και ήδη, μόλις ανέλαβε την εξουσία, ανήγγειλε νέο εμπορικό πόλεμο Ουάσιγκτον-Βρυξελλών. Μάλλον ακριβώς για αυτό επέλεξε για την θέση έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, με καλή γνώση των οικονομικών.

«Ο Άντι είναι επιτυχημένος δικηγόρος, επιχειρηματίας, σχολιαστής για οικονομικά θέματα και συγγραφέας», ανέφερε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

«Το 2000, ονομάστηκε διευθυντής της CKE Restaurants Inc, μητρικής εταιρείας των διεθνών αλυσίδων εστιατορίων Carl’s Jr και Hardee’s.

Κατά τη διάρκεια των 17 χρόνων της θητείας του ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, ο Άντι έβγαλε την επιχείρηση από μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, επιτρέποντάς της να επιβιώσει», πρόσθεσε o Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.