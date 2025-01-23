Ισραήλ: Ζήτησε παράταση 30 ημερών για να φύγει από τον Λίβανο – Ο Τραμπ φέρεται να αρνείται

Το Τελ Αβίβ ζήτησε από τις ΗΠΑ επιπλέον 30 ημέρες για να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, λίγα εικοσιτετράωρα πριν λήξει η προθεσμία των 60 ημερών που ορίζεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολάχ.



Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας της 27ης Νοεμβρίου, ο Ισραηλινός Στρατός οφείλει να παραχωρήσει όλες τις θέσεις του στο νότιο Λίβανο στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου έως τις 26 Ιανουαρίου. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ εκτίμησε ότι οι λιβανικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί πολύ αργά την περιοχή, καθυστερώντας την αποχώρηση των IDF.

Πηγή: skai.gr

Επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η εφημερίδα Haaretz αναφέρει ότι οι ΗΠΑ και η Γαλλία συζητούν την παράταση με Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους. Η πηγή εκτιμά ότι η Γαλλία δεν βλέπει κανένα πρόβλημα με την αποδοχή της παράτασης, εφόσον τα άλλα μέρη συμφωνούν.Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, το Army Radio ανέφερε ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χορηγήσει αναβολή 30 ημερών όσο εκείνη του προκατόχου της, και επιθυμεί τα ισραηλινά στρατεύματα να έχουν αποχωρήσει πλήρωςόπως είναι συμφωνημένο.Ωστόσο, ο απερχόμενος πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ είπε στο ραδιοφωνικό δίκτυο ότι πιστεύει ότι η Ιερουσαλήμ και η Ουάσιγκτον θα «συνεννοηθούν» για το θέμα, και η παράταση θα δοθεί τελικά.

