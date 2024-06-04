Ένα πορτρέτο με αριθμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκλέγει τους βουλευτές της από τις 6 ως τις 9 Ιουνίου.

27 χώρες

Κληρονόμος μιας Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) έξι χωρών που είχε εγκαθιδρυθεί με τη Συνθήκη της Ρώμης (1957), η ΕΕ της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1992) περιλαμβάνει πλέον 27 μέλη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το 28ο μέλος, αποχώρησε στις 31 Ιανουαρίου 2020 στο πλαίσιο του Brexit.

Η πιο σημαντική διεύρυνση έγινε το 2004 με την είσοδο δέκα χωρών: οκτώ πρώην κομμουνιστικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Πολωνία, καθώς και τα νησιά της Μεσογείου Κύπρος και Μάλτα.

Είκοσι από τα μέλη της συναλλάσσονται σε ευρώ, ένα νόμισμα που τέθηκε σε κυκλοφορία το 1999. Η Κροατία είναι η χώρα που μπήκε πιο πρόσφατα στην ευρωζώνη, το 2023. Ορισμένες χώρες της Ένωσης, όπως η Δανία και η Σουηδία, έχουν επιλέξει να διατηρήσουν το εθνικό νόμισμά τους, ενώ άλλες κάνουν τα απαραίτητα διαβήματα για να υιοθετήσουν το ενιαίο νόμισμα.

Μία ενιαία αγορά

Τα μέλη της ΕΕ σχηματίζουν μαζί μια ενιαία αγορά, στην οποία τα αγαθά, τα πρόσωπα, τα κεφάλαια και οι υπηρεσίες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στις χώρες. Αυτή η ενιαία αγορά εγκαθιδρύθηκε το 1993.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της (ΑΕΠ) των 16,747 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (15,7 τρισεκατομμύρια ευρώ) το 2022 ξεπεράσθηκε πρόσφατα από αυτό της Κίνας (17,963 τρισεκατομμύρια δολάρια) και παραμένει μακράν πίσω απ' αυτό των ΗΠΑ (25,44 τρισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

447 εκατομμύρια κάτοικοι

Με 447 εκατομμύρια κατοίκους, η ΕΕ έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες (333 εκατομμύρια), αλλά τρεις φορές μικρότερο από την Κίνα και την Ινδία και το 1,4 δισεκατομμύριο κατοίκους που έχει καθεμιά τους. Η Γερμανία είναι το κράτος μέλος με τον μεγαλύτερο πληθυσμό (84 εκατομμύρια κάτοικοι) και η Μάλτα αυτό με τον μικρότερο (530.000).

Εκτεινόμενη από τον Ατλαντικό Ωκεανό μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και από τον Αρκτικό Κύκλο μέχρι τη Μεσόγειο, η ΕΕ καλύπτει 4,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι πιο μικρή από τη Ρωσία (17 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα) ή τις Ηνωμένες Πολιτείες (9,8 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα), αλλά μεγαλύτερη από την Ινδία (3,3 εκατ. τ.χ.).

Οι συστηματικοί έλεγχοι των προσώπων στα σύνορα έχουν καταργηθεί ανάμεσα σε 25 χώρες της ΕΕ που είναι μέλη του χώρου Σένγκεν, στον οποίο δεν ανήκουν μόνο η Κύπρος και η Ιρλανδία. Τα δύο πιο πρόσφατα κράτη μέλη, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, εντάχθηκαν εν μέρει στο χώρο Σένγκεν στις 31 Μαρτίου, όμως οι έλεγχοι συνεχίζονται στα χερσαία σύνορα.

24 γλώσσες

Οι 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνονται από τις περισσότερο ομιλούμενες στον κόσμο, όπως τα αγγλικά, τα ισπανικά και τα γαλλικά, μέχρι τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες, όπως η ιρλανδική γαελική, τα φινλανδικά και τα βουλγαρικά.

Το μίγμα αυτό δημιουργεί 552 δυνατούς γλωσσικούς συνδυασμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι απαιτούν ένα στρατό 660 μεταφραστών.

2 τρισεκατομμύρια ευρώ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ ανέρχεται σε 1,2 τρισεκατομμύριο ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Τα κράτη μέλη συμβάλλουν σ' αυτόν περίπου το 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός τους (ΑΕΕ) και μέσω διαφόρων άλλων συνεισφορών (ΦΠΑ, τελωνειακοί δασμοί, πλαστικά απορρίμματα).

Στο ποσό αυτό προστίθενται 807 δισεκατομμύρια ευρώ του πρώτου ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης που υιοθετήθηκε από την Ένωση το 2020.

Στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν επίσης αποδεσμεύσει μέχρι τώρα περίπου 79,5 δισεκ. ευρώ για να βοηθήσουν το Κίεβο, σύμφωνα με τα στοιχεία του γερμανικού ινστιτούτου ερευνών Kiel Institute.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

