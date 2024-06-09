Υεμένη: Φωτιά ξέσπασε σε δύο πλοία, στα ανοικτά του Άντεν, μετά από πυραυλικά πλήγματα

Φωτιά ξέσπασε σε δύο πλοία αφού χτυπήθηκαν από βλήματα στα ανοικτά του Άντεν της Υεμένης, όπως ανέφεραν σήμερα η βρετανική εταιρία ναυτασφαλειών Ambrey και ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations / UKMTO).

Η Ambrey ανακοίνωσε σήμερα ότι φορτηγό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα επλήγη από πύραυλο 83 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Νωρίτερα, η UKMTO ανέφερε ότι έλαβε αναφορά από καπετάνιο πλοίου για περιστατικό σε απόσταση 80 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Άντεν.

«Το πλοίο κατευθυνόταν νοτιοδυτικά κατά μήκος του Κόλπου του Άντεν με ταχύτητα 8,2 κόμβων όταν το μπροστινό τμήμα του επλήγη από πύραυλο. Ξέσπασε πυρκαγιά αλλά κατασβήστηκε», ανέφερε η Ambrey.

«Εθεάθη και δεύτερος πύραυλος αλλά δεν έπληξε το πλοίο. Άτομα που επέβαιναν σε μικρά σκάφη σε μικρή απόσταση άνοιξαν πυρ κατά του πλοίου κατά τη διάρκεια του περιστατικού».

Η Ambrey ανακοίνωσε ότι το πλοίο άλλαξε ρότα, πλέοντας προς λιμάνι, και αύξησε την ταχύτητά του, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, η Ambrey και η UKMTO ανέφεραν ότι έλαβαν αναφορά για άλλο περιστατικό 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Άντεν.

«Ο πλοίαρχος αναφέρει ότι το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα στο πρυμναίο τμήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για τον έλεγχο της ζημιάς» ανέφερε η UKMTO. Πρόσθεσε ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και ότι το σκάφος πλέει προς το επόμενο λιμάνι εφοδιασμού του.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό. Αρχικά έλεγαν ότι στόχευαν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών.

Οι επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας πολλές εταιρίες να στέλνουν τα πλοία τους σε χρονοβόρα και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.