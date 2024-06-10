Την πρώτη θέση διατηρεί το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι, καθώς με βάση το exit poll που δημοσιοποίησε το ιταλικό κανάλι Rai συγκεντρώνει μεταξύ 25-30% των ψήφων στις ευρωεκλογές.

Ακολουθεί στη δεύτερη θέση το Δημοκρατικό Κόμμα PD με 21-25%.

Το Κίνημα "Πέντε Αστέρων" φαίνεται πως συγκεντρώνει 10-14%, ενώ το κόμμα Forza Italia που ιδρύθηκε από τον Silvio Berlusconi βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 8,5 - 10%, κερδίζοντας κατά πώς φαίνεται, την ακροδεξιά Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνι που φαίνεται πως συγκεντρώνει 8-10%.

Σύμφωνα με τη Guardian, o Σαλβίνι ήλπιζε να ανακτήσει κάποιο έδαφος υποστηρίζοντας τον ανεξάρτητο υποψήφιο Ρομπέρτο Βανάτσι, έναν στρατηγό που απολύθηκε από τον στρατό για απόψεις που θεωρούνταν προσβλητικές για τους ομοφυλόφιλους και τις μειονότητες.

Υπενθυμίζεται πως τα "Αδέλφια της Ιταλίας" συγκέντρωσαν μόλις 6,4% στις ευρωεκλογές του 2019. Στις εθνικές εκλογές όμως του 2022, κατάφεραν να ξεπεράσουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, συγκεντρώνοντας ποσοστό 26%. Το κόμμα της Μελόνι θεωρείται κύριος κληρονόμος της ιταλικής ακροδεξιάς και η νίκη της το 2022 λέγεται πως έδωσε τον τόνο για την άνοδο της ακροδεξιάς γενικότερα στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

