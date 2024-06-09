Eυρωεκλογές 2024: Μεταξύ 52%- 53% εκτιμάται ότι θα είναι η συμμετοχή των Γάλλων

Σχετικά μειωμένη εκτιμάται ότι θα είναι η αποχή στη Γαλλία σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογικές αναμετρήσεις.
Στις 18.00 ώρα Ελλάδας, δηλαδή 3 ώρες πριν κλείσει και η τελευταία κάλπη, είχε ψηφίσει το 45,26% έναντι 43,29% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2019.
Με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμάται ότι στο τέλος της ημέρας θα έχει ψηφίσει ένα ποσοστό μεταξύ 52% και 53% των Γάλλων.
Στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας οι κάλπες κλείνουν στις 21.00 ώρα Ελλάδας ενώ στις μικρότερες πόλεις κλείνουν στις 19.00 ώρα Ελλάδας.
