Νοτιοκορεάτες ακτιβιστές απέστειλαν 10 μπαλόνια γεμάτα με φυλλάδια κατά του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, σε αντίποινα για την αποστολή μπαλονιών γεμάτων με ακαθαρσίες από την Πιονγκγιάνγκ στη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα.

«Το κίνημα αυτομόλων Free North Korea ανακοίνωσε ότι απέστειλε 200.000 προσπέκτους στη Βόρεια Κορέα νωρίς σήμερα το πρωί», μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Χρησιμοποιήσαμε 10 μπαλόνια για να αποστείλουμε 200.000 φυλλάδια από την Ποσόν», βορειοανατολικά της Σεούλ, δήλωσε ο επικεφαλής του κινήματος Παρκ Σανγκ-χακ, τον οποίο επικαλέστηκε το Yonhap. Αυτός πρόσθεσε ότι τα μπαλόνια μεταφέρουν επίσης στικάκια μνήμης USB με νοτιοκορεατική μουσική.

Εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κίνημα δείχνει έναν από τους ακτιβιστές με μεγάλο πλακάτ στο οποίο διακρίνονται φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν και της αδελφής του Κιμ Γιο Γιονγκ, που είναι εκπρόσωπος των βορειοκορεατικών αρχών.

Activists fly K-pop USB sticks into North Korea as ‘poo balloon’ row intensifies https://t.co/wjrHDGvNyu — Guardian news (@guardiannews) June 6, 2024

Το κίνημα είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι στις 10 Μαΐου είχε ήδη αποστείλει μπαλόνια που μετέφεραν μονάδες μνήμης USB με νοτιοκορεάτικη μουσική K-pop και ταινίες στη Βόρεια Κορέα, όπου το υλικό αυτού του είδους απαγορεύεται αυστηρά.

«Ο εχθρός του λαού Κιμ Γιονγκ Ουν απέστειλε ακαθαρσίες και σκουπίδια στους Νοτιοκορεάτες, όμως εμείς, οι αυτόμολοι, στέλνουμε αλήθεια και αγάπη στους Βορειοκορεάτες συμπατριώτες μας», αναγράφεται σε αυτά.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ ανέστειλε την Τρίτη την ισχύ στο σύνολό της στρατιωτικής συμφωνίας που συνήφθη το 2018 με τη Βόρεια Κορέα, μερικές ημέρες μετά την αποστολή από την Πιονγκγιάνγκ σχεδόν χιλίων μπαλονιών γεμάτων με σκουπίδια και περιττώματα ζώων στη γειτονική της χώρα.

Σύμφωνα με την Πιονγκγιάνγκ, αυτά τα «ειλικρινή δώρα» εστάλησαν σε αντίποινα για την αποστολή στο έδαφός της μπαλονιών γεμάτων με προπαγάνδα από τους ακτιβιστές της Νότιας Κορέας.

Η στρατιωτική αυτή συμφωνία είχε ως επί το πλείστον πάψει να ισχύει πέρυσι, όταν η Νότια Κορέα αποφάσισε να αναστείλει εν μέρει την ισχύ της αφού η Βόρεια Κορέα έθεσε σε τροχιά κατασκοπευτικό δορυφόρο. Η Βόρεια Κορέα έχει ήδη δηλώσει ότι ούτε αυτή θα την τιμά πια.

Η πλήρης αναστολή της ισχύος της επιτρέπει στην Σεούλ να επαναλάβει τις ασκήσεις με πραγματικά πυρά και να ξαναρχίσει τις εκστρατείες προπαγάνδας κατά των αρχών της Βόρειας Κορέας με μεγάφωνα κατά μήκος των συνόρων, οι οποίες εξόργιζαν πάντα την Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με το AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

