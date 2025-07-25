Αντιπροσωπείες διπλωματών του Ιράν και της ομάδας E3 –της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας– αναμένεται να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους στην Κωνσταντινούπολη σήμερα, σύμφωνα με ιρανικές πηγές.

Η συνάντηση αυτή είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 08:30 (ώρα Ελλάδας) στο ιρανικό προξενείο και θα γίνει σε επίπεδο υφυπουργών Εξωτερικών.

Εγγράφεται στο πλαίσιο των πρώτων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο εννοούν να εντείνουν την πίεση στην Τεχεράνη.

«Το ρολόι χτυπάει», σχολίασε διπλωματική πηγή προειδοποιώντας ξανά πως αν δεν υπάρξει πρόοδος, η E3 θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση του μηχανισμού (της ρήτρας «snapback») για να επανέλθουν σε ισχύ κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος της ιρανικής οικονομίας.

Τυπικά, η ισχύς της συμφωνίας που είχε κλειστεί στη Βιέννη το 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν –επισήμως, του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (ΚΟΣΔ)– εκπνέει στα μέσα Οκτωβρίου.

Στις κυριότερες αξιώσεις των ευρωπαίων συγκαταλέγονται το να επιτραπεί εκ νέου η πρόσβαση των επιθεωρητών του ΟΗΕ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και να υπάρξει σαφήνεια για την τύχη περίπου 400 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά το 60%, που δεν είναι σαφές τι απέγιναν μετά τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές μονάδες-κλειδιά τον Ιούνιο.

Η Τεχεράνη αποφάσισε μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις να τερματίσει τις επιθεωρήσεις από Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), στον οποίο πρόσαψε «κακόβουλες προθέσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

