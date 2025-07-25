Ο πρώην πρόεδρος της Γερμανίας, Γιοάχιμ Γκάουκ, επέκρινε χθες Πέμπτη τον τρόπο που διεξάγεται η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, που βρίσκει «δυσανάλογη» και «ανεύθυνη».

«Προκαλούνται υπερβολικά πολλά δεινά σε υπερβολικά πολλούς αθώους για να τιμωρηθούν οι ένοχοι», εξήγησε ο κ. Γκάουκ στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του παραχώρησε.

«Είναι ανεύθυνο» διότι «δεν είναι αναλογικό», πρόσθεσε.

Ο πρώην ομοσπονδιακός πρόεδρος (2012-2017) επισήμανε πως αισθανόταν πάντα προσωπική σύνδεση και έτρεφε θαυμασμό για το Ισραήλ, αισθήματα που δεν θα «εγκαταλείψουν ποτέ την καρδιά» του.

Αυτά ακριβώς του γεννούν ακόμη μεγαλύτερο αποτροπιασμό, συνέχισε, για το πώς δρα η ισραηλινή κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και «οι αληθινά φρικτοί εταίροι στον κυβερνητικό συνασπισμό του», στον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Ασφαλώς το Ισραήλ είχε κάθε δικαίωμα να αμυνθεί όταν έγινε η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 και «πιστεύω ότι η Γερμανία θα είναι η τελευταία χώρα» στον κόσμο «που θα πάψει να εκφράζει την αλληλεγγύη της στο Ισραήλ», συνέχισε — όμως «αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να σιωπούμε για τα πάντα», συμπλήρωσε.

Ο κ. Γκάουκ, 85 ετών, επέμεινε πως κάνει τα σχόλια με δυσκολία και οδύνη, όμως έπρεπε «να τα βγάλω από μέσα μου» παρότι «τα λέω αυτά σχεδόν με δάκρυα στα μάτια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

