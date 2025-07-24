Σφοδρές ανταλλαγές πυρών ξέσπασαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε τομέα των συνόρων της Ταϊλάνδης με την Καμπότζη, περιοχή η οποία διεκδικείται από τα δυο κράτη, σύμφωνα με ανακοινώσεις των ενόπλων δυνάμεων των δυο πλευρών, που επέρριψαν αμφότερες την ευθύνη στην άλλη πλευρά.

❗️🇹🇭⚔️🇰🇭 - Thai and Cambodian soldiers clashed along the Ta Muen Thom border near the Cassia tree line, exchanging artillery fire and prompting local evacuations.



The Royal Thai Army urged the public and media to avoid sharing images of military movements to protect national… pic.twitter.com/GvxHjVLRPc July 24, 2025

Σε ανακοίνωσή τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης ανέφεραν πως στρατιώτες της Καμπότζης άνοιξαν πυρ πρώτες στη διεκδικούμενη περιοχή κοντά σε χώρο λατρείας γνωστό με την ονομασία Τα Μοάν Τομ. Ανέφεραν ακόμη ότι ο στρατός της Καμπότζης ανέπτυξε drone επιτήρησης και κατόπιν στοιχεία του με βαριά όπλα. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας κάλεσε την Καμπότζη να σταματήσει ενέργειες που, κατά την άποψή του, συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Ανέφερε επίσης ότι η Ταϊλάνδη είναι έτοιμη να εντείνει τα μέτρα αυτοάμυνας εάν η Καμπότζη επιμείνει στις ένοπλες επιθέσεις της.

Στην άλλη πλευρά, το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης ανακοίνωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις ανταπέδωσαν πυρά που δέχθηκαν από τον ταϊλανδικό στρατό σε νόμιμη άμυνα. Σε ανακοίνωσή του κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι αναπτύσσει υπερβολικό αριθμό στρατευμάτων, χρησιμοποιεί βαρέα όπλα και πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές σε μια προσπάθεια να καταλάβουν βίαια την καμποτζιανή επικράτεια. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ταϊλανδέζικα μαχητικά αεροσκάφη έριξαν δύο βόμβες σε έδαφος υπό τον έλεγχο της Καμπότζης.

Οι μάχες διεξάγονται σε έξι περιοχές κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων, λέει ο στρατιωτικός αξιωματούχος, Σουρασάν Κονγκσίρι.

Σύμφωνα με τον στρατό της Ταϊλάνδης τουλάχιστον 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση ενώ το υπουργείο Υγείας της χώρας κάνει λόγο για 11 νεκρούς αμάχους και ένα στρατιώτη. Νωρίτερα, Ταϊλανδός αξιωματούχος δήλωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς από τις ρουκέτες BM-21 που έριξε η Καμπότζη στη μέση ενός χωριού της Ταϊλάνδης είναι και ένα 12χρονο παιδί.

Επίσης, άνθρωποι τραυματίστηκαν και κατά επίθεση της Καμπότζης στο νοσοκομείο Phanom Dong Rak στην Ταϊλάνδη, ανέφερε μόλις ο ταϊλανδέζικος στρατός σε ανάρτηση στο Facebook.

🚨 WATCH: New footage shows chaotic scenes at Phanom Dong Rak Hospital in Thailand as Cambodian forces reportedly launch an attack. Casualties confirmed situation unfolding.



Follow: @Novexa24 pic.twitter.com/tMVSsJCy5v — NOVEXA (@Novexa24) July 24, 2025

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Καμπότζης κατήγγειλε πως υπήρξε απρόκλητη εισβολή του στρατού της Ταϊλάνδης στο έδαφος της χώρας με το υπουργείο Υγείας της χώρας να επισημαίνει ότι οι ενέργειες της Καμπότζης μπορούν να θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου.

🇰🇭 #Cambodia - 🇹🇭 #Thailand: Footage showing Cambodian soldiers exchanging fire with Thai troops at border positions. pic.twitter.com/0hazj1g1vb — POPULAR FRONT (@PopularFront_) July 24, 2025

Νωρίτερα, η Ταϊλάνδη ανέπτυξε έξι αεροσκάφη F-16 για να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους στην Καμπότζη, αφότου η Καμπότζη εκτόξευσε δύο πυραύλους προς την Ταϊλάνδη.

«F-16 άνοιξε πυρ!» έγραψε ο ταϊλανδέζικος στρατός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανέφερε ότι οι Διοικήσεις 8 και 9 της Ειδικής Στρατιωτικής Περιοχής της Καμπότζης «έχουν καταστραφεί».

Στη συνέχεια ο ταϊλανδέζικος στρατός ενημέρωσε ότι «όλα ταϊλανδέζικα F-16 επέστρεψαν στην πατρίδα τους ασφαλή και άθικτα, μετά από μια ταχεία ανάπτυξη για τη ρίψη βομβών σε τάγματα της Καμπότζης»

Επίσης, όπως ανακοίνωσε στρατιωτικός αξιωματούχος η Ταϊλάνδη κλείνει όλα τα συνοριακά σημεία με την Καμπότζη.

Η πρεσβεία της Ταϊλάνδης στην Πνομ Πενχ προτρέπει τους Ταϊλανδούς υπηκόους να εγκαταλείψουν την Καμπότζη. Σε μια ανάρτηση στο Facebook, η πρεσβεία ανέφερε ότι οι Ταϊλανδοί πολίτες στην Καμπότζη θα πρέπει να φύγουν «το συντομότερο δυνατό», εκτός εάν έχουν επείγοντες λόγους να παραμείνουν. Περίπου 40.000 άμαχοι, κάτοικοι 86 παραμεθόριων χωριών της Ταϊλάνδης, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, πρόσθεσε ο αξιωματούχος στην περιοχή Καμπτσιάνγκ της επαρχίας Σουρίν.

Το υπουργείο Παιδείας της Ταϊλάνδης αποφάσισε να κλείσει όλα τα σχολεία κοντά στα αμφισβητούμενα σύνορα, στην επαρχία Σουρίν της Ταϊλάνδης.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο καλεί τους πολίτες του κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης να είναι «ιδιαίτερα προσεκτικοί» και να «ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών» όταν ταξιδεύουν σε παραμεθόριες περιοχές μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, προειδοποίησε το Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα προέτρεψε τους πολίτες της στην Καμπότζη να αποφεύγουν τα σύνορα με την Ταϊλάνδη και καλεί και τις δύο πλευρές να «επιλύσουν τα προβλήματά τους μέσω διαλόγου».

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη βρίσκονται στα μαχαίρια μετά τον θάνατο στρατιώτη της δεύτερης χώρας σε ανταλλαγή πυρών τον Μάιο στην ίδια διεκδικούμενη περιοχή.

Τα δυο βασίλεια συγκρούονται εδώ και δεκαετίες για τα σύνορά τους –μήκους 800 χιλιομέτρων και πλέον–, που είχαν χαραχτεί κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής της πάλαι ποτέ Ινδοκίνας, όμως το επίπεδο της έντασης που καταγράφεται το τρέχον διάστημα είναι εξαιρετικά σπάνιο.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μανέτ ανακοίνωσε ότι από το 2026 θα καθιερωθεί υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, κρίνοντας πως η ένταση με την Ταϊλάνδη δικαιολογεί το μέτρο, ενώ είπε επίσης πως ο προϋπολογισμός της χώρας για την άμυνα μπορεί να αυξηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.