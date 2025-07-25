Η Ταϊλάνδη απορρίπτει τη διαμεσολάβηση τρίτης χώρας στη σύγκρουση με τη Καμπότζη - Ανοιχτή σε διμερείς συνομιλίες

Η Ταϊλάνδη απέρριψε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης τρίτων χωρών για τον τερματισμό της σύγκρουσης με την Καμπότζη, επιμένοντας ότι η Πνομ Πεν πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις και να επιλύσει την κατάσταση μόνο μέσω διμερών συνομιλιών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Μαλαισία, η οποία έχει επί του παρόντος την προεδρία του περιφερειακού μπλοκ ASEAN, προσφέρθηκαν να διευκολύνουν τον διάλογο, αλλά η Μπανγκόκ επιδιώκει μια διμερή λύση στη σύγκρουση, δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊλάνδης, Nikorndej Balankura. «Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμη διαμεσολάβηση από τρίτη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Nikorndej σε συνέντευξή του.

