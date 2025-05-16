Ενας Ινδός και ένας Φιλιππινέζος έγιναν οι πρώτοι ορειβάτες που χάνουν τη ζωή τους στο όρος Έβερεστ την παρούσα ορειβατική περίοδο Μαρτίου - Μαΐου για την ψηλότερη κορυφή του κόσμου, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Ο 45χρονος Σουμπράτα Γκοζ από την Ινδία έχασε χθες τη ζωή του κάτω από το Σκαλί του Χίλαρι - στην αποκαλούμενη «ζώνη του θανάτου» - ένα σχεδόν κατακόρυφο βραχώδες μέτωπο, ενώ επέστρεφε από την κορυφή ύψους 8.849 μέτρων.

«Αρνήθηκε να κατέβει πριν φθάσει στο Σκαλί του Χίλαρι. Καταβάλλονται προσπάθειες για να μεταφερθεί το πτώμα του στον ορειβατικό καταυλισμό. Τα αίτια του θανάτου του θα γίνουν γνωστά μόνο μετά την νεκροτομή», δήλωσε ο Μποντχράτζ Μπαντάρι της οργανώτριας εταιρείας του Νεπάλ "Snowy Horizon Treks and Expedition".

Η «ζώνη του θανάτου» είναι μία περιοχή ανάμεσα στο ύψους 8.000 μέτρων πέρασμα (ή διάσελο) South Col και στην κορυφή του Έβερεστ, όπου το επίπεδο του οξυγόνου δεν επαρκεί για επιβίωση.

Ο 45χρονος Φίλιπ Σαντιάγο από τις Φιλιππίνες έχασε τη ζωή του αργά το βράδυ της Τετάρτης στο South Col, στο στάδιο της ανάβασης.

« Ο Σαντιάγο ένιωθε κουρασμένος όταν έφθασε στον τέταρτο υψηλότερο ορειβατικό καταυλισμό και πέθανε ενώ ξεκουραζόταν μέσα στη σκηνή του» είπε ο Χιμάλ Γκαουτάμ, ένας αξιωματούχος του υπουργείου Τουρισμού.

Οι Σαντιάγο και Γκοζ ήταν αμφότεροι μέλη μιας διεθνούς αποστολής που είχε η ίδια εταιρία, η "Snowy Horizon Treks and Expedition".

Σύμφωνα επίσης με το thehimalayantimes.com, εκτός από τους δύο αλλοδαπούς ορειβάτες, δύο μέλη του προσωπικού υποστήριξης των Σέρπα αρρώστησαν σε καταυλισμό βάσης και αργότερα πέθαναν στο νοσοκομείο όπου είχαν μεταφερθεί

Τουλάχιστον 345 άνθρωποι έχουν πεθάνει στο Έβερεστ σε περισσότερα από 100 χρόνια από τότε που έγινε γνωστό ότι ξεκίνησαν οι ορειβατικές αποστολές, σύμφωμα με τη βάση δεδομένων των Ιμαλαΐων και με διοργανωτές.

Το Νεπάλ έχει εκδώσει 459 άδειες ανάβασης στο Έβερεστ στη διάρκεια της τρέχουσας ορειβατικής περιόδου που λήγει τον Μάιο.

Σχεδόν 100 ορειβάτες και οι σέρπα τους έχουν ήδη φθάσει στην κορυφή αυτή την εβδομάδα.

