ΗΠΑ: Ο Ίλον Μασκ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον

Ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον συναντήθηκε με τον δισεκατομμυριούχο σύμβουλο του Τραμπ, Ίλον Μασκ τη Δευτέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η συνάντηση έλαβε χώρα καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, ετοιμάζονται να θέσουν σε ισχύ το πρόγραμμα δαπανών του προέδρου. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Τζόνσον δήλωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα επιδιώξει «ένα μεγάλο νομοσχέδιο» για περικοπές φόρων και προτεραιότητες δαπανών, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας παρουσίασαν την περασμένη εβδομάδα ένα πιο περιορισμένο σχέδιο προϋπολογισμού ύψους 340 δισ. δολαρίων.

