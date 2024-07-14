Στις 10:00 το βράδυ η Ισπανία και η Αγγλία αναμετρώνται στο Βερολίνο για τον τελικό του Euro 2024, με τον βασιλιά Κάρολο να δίνει βασιλική εντολή για νίκη.

Συγκεκριμένα, ο βασιλιάς Κάρολος είπε στην ομάδα ότι θα προτιμούσε να κερδίσει τον αγώνα με λιγότερο νευρικό τρόπο από τον τρόπο που κέρδισε μερικούς από τους προηγούμενους αγώνες.

Ο βασιλιάς Κάρολος, καθώς έδωσε συγχαρητήρια στην ανδρική ομάδα που έφτασε στον δεύτερο τελικό της Euro μέσα σε λίγα χρόνια, είπε: «Αν μπορώ να σας ενθαρρύνω να εξασφαλίσετε τη νίκη πριν χρειαστείτε θαύματα της τελευταίας στιγμής ή ένα ακόμη δραματικό πέναλτι, είμαι σίγουρος ότι το άγχος του βρετανικού λαού και το «καρδιοχτύπι» θα μετριάζονταν πολύ!».

Η βασιλική εντολή ήρθε καθώς ο Βασιλιάς ηγήθηκε των εορτασμών για την ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ που έφτανε στο Βερολίνο. «Η σύζυγός μου και εγώ ενώνουμε όλη την οικογένειά μας για να σας ευχηθούμε τα θερμότερα συγχαρητήρια για την πρόκριση στον τελικό του U.E.F.A. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – και στέλνοντας τις καλύτερες ευχές μας για τον αγώνα της Κυριακής», είπε χαρακτηριστικά.

Οι άνδρες της Αγγλίας ελπίζουν να μιμηθούν τις επιτυχίες της γυναικείας ομάδας – οι λέαινες- που κέρδισαν το Euro το 2022.

Στον αγώνα θα βρίσκεται ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ωστόσο, τα βασιλικά μέλη της Ισπανίας έχουν πάρει από νωρίς προβάδισμα όσον αφορά την υποστήριξη. Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' θα είναι εκεί μαζί με τη μικρότερη κόρη του, Ινφάντα Σοφία, η οποία είναι μεγάλη λάτρης του ποδοσφαίρου και η οποία ήταν παρούσα για να δει τις γυναίκες της Ισπανίας να κερδίζουν το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αυστραλία το 2023.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας επισκέφτηκε την εθνική Αγγλίας πριν ξεκινήσει το τουρνουά και παραβρέθηκε σε δύο αγώνες της, όπου και «πέρασε» τη συμβουλή του πρίγκιπα Λούις που ήθελε τους παίκτες να τρώνε περισσότερο για να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Είτε έχουν φάει διπλό πρωινό είτε όχι, τον τελευταίο λόγο έχει ο βασιλιάς που τελείωσε το μήνυμά του με «καλή τύχη, Αγγλία. Τσαρλς Ρ.»

Πηγή: skai.gr

