Εθνικό Θέατρο: Παραστάσεις Καθολικής Προσβασιμότητας

Το Εθνικό Θέατρο, υπηρετώντας τον θεσμικό του ρόλο, προασπίζει την ισότητα και το δικαίωμα όλων των ατόμων στην ανεμπόδιστη πρόσβαση σε παραστάσεις και τη συμμετοχή τους με ίσες ευκαιρίες σε θεατρικές δράσεις. Για τον λόγο αυτό και σε συνεργασία με την Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Πολιτισμός για όλους», έχει καθιερώσει από την περσινή χρονιά, παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας.



Τη φετινή θεατρική περίοδο, Τα γενέθλια, Το σχολείο των γυναικών και Ο Νιλς Χόλγκερσον, η Λιλίκα και τα τέσσερα Πι, πραγματοποιούνται στις 15 & 16 Νοεμβρίου, στις 6, 7 & 8 Δεκεμβρίου και στις 8 & 9 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, για επτά συνολικά ημέρες, σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας. Οι παραστάσεις παρέχονται με διερμηνεία στην ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Υπερτιτλισμό με αποτύπωση του ηχητικού καναλιού επικοινωνίας και Ακουστική Περιγραφή με αποτύπωση του οπτικού περιεχομένου για ισότιμη πρόσβαση, ενώ παρέχεται, επίσης, απτική ξενάγηση για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, κος Γιάννης Μόσχος υπογραμμίζει: «Δεν νοείται πολιτισμός χωρίς συμπερίληψη, χωρίς ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας του Εθνικού Θεάτρου −χάρη στη συνεργασία μας με την Alpha Bank− αυξήθηκαν φέτος σε επτά από τέσσερις που δόθηκαν την περσινή θεατρική περίοδο. Αυτή, όμως, είναι μόνο η αρχή της προσπάθειάς μας. Εργαζόμαστε εντατικά προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις για όλες τις παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου∙ μόνο όταν θα μπορέσουν όλες οι παραγωγές μας να απευθύνονται σε όλους ανεξαιρέτως τους συνανθρώπους μας, θα έχει, στην πραγματικότητα, επιτευχθεί ο στόχος μας».

Η Επικεφαλής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Alpha Bank, κα Ρούλη Χριστοπούλου, σημειώνει: «Στην Alpha Bank δίνουμε μεγάλη έμφαση στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να μετέχουν όσο πιο ισότιμα γίνεται στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε στην άρση των κοινωνικών αποκλεισμών, των προκαταλήψεων και των εμποδίων που στερούν αυτονόητα δικαιώματα στους ανθρώπους με αναπηρία. Γι’ αυτό, σε συνεργασία με τους κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς της χώρας διοργανώνουμε καθολικά προσβάσιμες εκθέσεις, παραστάσεις όπερας, κινηματογραφικές προβολές, λογοτεχνικές αναγνώσεις, καθώς και καλλιτεχνικά εργαστήρια για άτομα με και χωρίς αναπηρία. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μας με το Εθνικό Θέατρο, για την καθιέρωση παραστάσεων καθολικής προσβασιμότητας που ξεκίνησε τη σεζόν 2023-24, μεγαλώνει και ενισχύεται. Οι επτά καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις της φετινής θεατρικής σεζόν, για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, κάνουν τη συμπερίληψη πράξη, στην Πρώτη Σκήνη της χώρας μας».

Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της εταιρείας ATLAS E.P., η οποία παρέχει τις υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Συντελεστές Προσβασιμότητας

Υπερτιτλισμός για λόγους προσβασιμότητας: Ηλίας Κατσιγιάννης

Διερμηνεία στην ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Σοφία Ρομπόλη, Πολύβιος Κοσμάτος

Οργάνωση παραγωγής προσβασιμότητας, Προετοιμασία υπηρεσιών, Ακουστική περιγραφή, Απτική περιήγηση: Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη

Πρόγραμμα Παραστάσεων Καθολικής Προσβασιμότητας

Τα γενέθλια

της Ζωρζ Ζαρή

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου

Θέατρο Rex - Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη»



Ένα από τα σπουδαιότερα έργα της ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή. Η 8χρονη Άννα ονειρεύεται το πάρτι γενεθλίων της και πολλά πολύχρωμα μπαλόνια. Όμως, μπαμ! Ένας ξερός κρότος την ξυπνά. Μήπως έσκασαν τα μπαλόνια της; Όχι, όχι, τα μπαλόνια είναι στη θέση τους, αλλά το πάρτι της δεν μπορεί να γίνει. Έχει ξημερώσει 21η Απριλίου 1967. Η ζωή της αναποδογυρίζει. Στα επτά χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών που ακολουθούν, η Άννα θα ζήσει σε ένα καθεστώς ανελευθερίας μεγαλώνοντας πριν την ώρα της. Το μικρό κοριτσάκι ωριμάζει, αμφισβητεί, αντιστέκεται και μεταμορφώνεται σε μια 15χρονη κοπέλα που ξέρει τι σημαίνει αγωνίζομαι για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, 10.00

Σάββατο 16 Νοεμβρίου, 16.30



To σχολείο των γυναικών

Του Μολιέρου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Μυλωνάς

Θέατρο Rex - Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη»

Ο ώριμος σε ηλικία Αρνόλφος θέλει να απολαύσει τη συζυγική ευτυχία, αλλά τον κατατρέχει ο φόβος της απιστίας. Για αυτό και επιλέγει ένα κορίτσι φτωχής οικογένειας, την τετράχρονη Αγνή, με σκοπό να την αναθρέψει μακριά από τον κόσμο, ώστε να παραμείνει αφελής, υπάκουη και άρα πιστή σύζυγος. Τα χρόνια περνούν και φτάνει η μέρα που ο Αρνόλφος αποφασίζει ότι θα κάνει την Αγνή γυναίκα του. Εκείνη, όμως, ερωτεύεται έναν νεαρό άντρα, τον Οράτιο, που τρέφει τα ίδια αισθήματα για εκείνη… Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, 20.30

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, 20.30

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, 19.00

Ο Νιλς Χόλγκερσον, η Λιλίκα και τα τέσσερα Πι

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Ηλίας Κουνέλας

Κτήριο Τσίλλερ - Αίθουσα εκδηλώσεων



Η Σουηδή συγγραφέας Σέλμα Λάγκερλεφ, η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, έγραψε στις αρχές του 20ού αιώνα το Θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον, ένα βιβλίο που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι, κλασικό πλέον αριστούργημα στον χώρο της λογοτεχνίας. Μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και μεταφέρθηκε στην τηλεόραση ως σειρά κινουμένων σχεδίων. Ο ζωηρός Νιλς, μεταμορφώνεται από κάποιο ξωτικό σε κοντορεβιθούλη και αποκτά το χάρισμα να καταλαβαίνει τη γλώσσα των ζώων. Ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι στη ράχη μιας οικόχηνας ακολουθώντας μια αγέλη αγριόχηνων, μα όσο απομακρύνεται από το σπίτι του, ονειρεύεται να ξαναγίνει άνθρωπος. Το ταξίδι του, σαν μια άλλη Οδύσσεια, είναι μια συναρπαστική περιπέτεια ενηλικίωσης και ενσυναίσθησης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.



Σάββατο 8 Φεβρουαρίου (η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί σύντομα)

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου (η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί σύντομα)

