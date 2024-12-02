Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε σήμερα την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να απονείμει χάρη στον γιο του, τον Χάντερ, λέγοντας ότι ο απερχόμενος πρόεδρος πίστευε πως οι πολιτικοί αντίπαλοί του θα συνέχιζαν να καταδιώκουν τον γιο του και μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα.

«Θα συνέχιζαν να διώκουν τον γιο του» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια μιας πτήσης προς την Αγκόλα.

Η Ζαν-Πιερ σημείωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος δίνει χάρη σε έναν συγγενή του.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Μπάιντεν διαβεβαίωνε ότι δεν θα δώσει χάρη στον γιο του, τον Χάντερ Μπάιντεν. Η εκπρόσωπος απέφυγε να διευκρινίσει το πώς και γιατί ο Μπάιντεν άλλαξε γνώμη.

Τον Σεπτέμβριο ο Χάντερ Μπάιντεν δήλωσε ένοχος για φοροδιαφυγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες και η ποινή του επρόκειτο να ανακοινωθεί στις 16 Δεκεμβρίου από τον Μαρκ Σ. Σκάρσι, έναν δικαστή που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ήταν πρόεδρος. Τον Ιούνιο ο Χάντερ κρίθηκε ένοχος για ψευδή δήλωση κατά την αγορά όπλου και η ποινή του για αυτό το αδίκημα επρόκειτο να ανακοινωθεί εντός του μηνός.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε την Κυριακή ότι ο γιος του υπέστη διακριτική μεταχείριση, σε σύγκριση με άλλους κατηγορούμενους που αντιμετώπιζαν παρόμοιες κατηγορίες.

Αργά το βράδυ της Κυριακής ο δικηγόρος του Χάντερ Μπάιντεν υπέβαλε αίτημα για την παύση των διώξεων σε βάρος του πελάτη, επικαλούμενος τη χάρη που του απένειμε ο πατέρας του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.