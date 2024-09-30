Εθνική Ελλάδας: Με μία επιστροφή η αποστολή για Αγγλία και Ιρλανδία

Μία επιστροφή υπήρξε στην Εθνική Ελλάδας για τα παιχνίδια με την Αγγλία στο Γουέμπλει, στις 10 Οκτωβρίου (21:45), και την Ιρλανδία στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκη» (13/10, 21:45), για την 3η και 4η αγωνιστική του Nations League.



Συγκεκριμένα, στη «γαλανόλευκη» επέστρεψε ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος ήταν ανέτοιμος στις προηγούμενες υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Την ίδια στιγμή, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε εκτός για αυτά τα ματς τους Ανδρέα Μπουχαλάκη, Κώστα Γαλανόπουλο και Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο.



Αν και υπήρχε το ενδεχόμενο να βρεθεί στις κλήσεις και ο Κώστας Φορτούνης, ωστόσο ο Έλληνας άσος της Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη, δεν συμπεριλαμβάνεται στους 23 παίκτες που πήρε ο ομοσπονδιακός τεχνικός για τους αγώνες με Άγγλους και Ιρλανδούς.



Η αποστολή της Εθνικής

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Ρότα, Ρέτσος, Ντόη.

Μέσοι: Μπακασέτας, Μάνταλος, Ζαφείρης, Σιώπης, Κουρμπέλης, Χατζηγιοβάννης.

Επιθετικοί: Ιωαννίδης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Παυλίδης, Δουβίκας.

