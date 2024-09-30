Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο χθεσινό ντέρμπι μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ των πράσινων υπογράμμισε ότι ναι μεν υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας αλλά ξεκάθαρα έχει αποφασιστεί να δοθεί πίστωση χρόνου στον Ντιέγκο Αλόνσο γιατί δεν μπορεί σε δύο μήνες να έχει αποτελέσματα ένας προπονητής για να δημιουργήσει μια ομάδα.

Στα καθαρά αγωνιστικά ζητήματα ο Νίκος Αθανασίου υπογράμμισε ότι οι πράσινοι θα πρέπει να βελτιωθούν στο παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια καθώς και στο χθεσινό παιχνίδι όταν η ομάδα είχε την κατοχή της δεν μπόρεσε να δημιουργήσει φάσεις στην περιοχή της ΑΕΚ.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα

