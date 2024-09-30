Το δικό του σχόλιο για την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έκανε ο Διονύσης Δεσύλλας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Ο Παναθηναϊκός, στο δεύτερο ντέρμπι που δίνει, έφυγε με την ήττα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Δεν απομακρύνεται πολύ, αλλά έχασε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει, αφού ηττήθηκε ο ΠΑΟΚ (από τον Άρη)», ανέφερε αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας.

«Δεν λέμε πως πρόκειται για καταστροφή, όμως ήταν μία ήττα, που φέρνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις προβληματισμό, και χάθηκε η ευκαιρία να ρεφάρει τις γκέλες που έκανε στο ξεκίνημα. Για εμένα έχει διπλή ανάγνωση το παιχνίδι, για άλλη μία φορά πέταξε ένα ημίχρονο, κάτι που έκανε με τη Λανς εκτός, στην Τούμπα και χθες», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Διονύσης Δεσύλλας έκανε ειδική αναφορά στον Τζούριτσιτς, που φάνηκε πως επηρεάστηκε από το γκολ της ΑΕΚ με τον Πιερό, ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος, αλλά θα πρέπει ο Αλόνσο να κοιτάξει το πρόβλημα με τα «πεταμένα» πρώτα ημίχρονα.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη πως κρίθηκε στις λεπτομέρειες το χθεσινό ντέρμπι, ενώ τόνισε πως το επόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό παίρνει ένα μεγάλο «πρέπει» και ίσως να είναι ένας πρώτος «τελικός» για τον Παναθηναϊκό.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα

