Ο Αυστραλός δισεκατομμυριούχος Κλάιβ Πάλμερ ίδρυσε σήμερα ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο εμπνεύστηκε, όπως ο ίδιος εξήγησε, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές.

Ο μεγιστάνας του μεταλλευτικού κλάδου δήλωσε ότι το κόμμα του, που αποκαλείται "Trumpet of Patriots" (Σ.τ.Σ: δηλαδή Σάλπιγγα Πατριωτών, καθώς η λέξη σάλπιγγα, trumpet, στα αγγλικά παραπέμπει στο επίθετο του Trump) θα ξεριζώσει τη διαφθορά και την γραφειοκρατία στην πρωτεύουσα της χώρας, την Καμπέρα, και πάλι μια αναφορά στα σχέδια του Τραμπ να περιορίσει δραστικά το μέγεθος της κυβέρνησης.

«Θεωρούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδειχτεί πολύ αποτελεσματικός στη μείωση των δημοσίων δαπανών», είπε ο Πάλμερ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου παρουσιάζοντας το νέο του κόμμα.

Ο Πάλμερ αντιτίθεται στη μαζική μετανάστευση και έχει δηλώσει ότι το κόμμα του θα αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα αντανακλώντας θέσεις που έχει υποστηρίξει ο Τραμπ.

Το κόμμα «Trumpet of Patriots» σχεδιάζει να κατεβάσει υποψήφιους και για τις 150 έδρες της κάτω βουλής της Αυστραλίας, καθώς και για τις έδρες της άνω βουλής, δηλαδή της Γερουσίας, είπε ο Πάλμερ.

Ο Πάλμερ, ο οποίος είναι ο 18ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Αυστραλία με καθαρή περιουσία ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με το Forbes, ηγείτο στο παρελθόν του ακροδεξιού Ηνωμένου Κόμματος Αυστραλίας (UAP) και διετέλεσε βουλευτής του στην κάτω βουλή για τρία χρόνια από το 2013.

Ο Πάλμερ δαπάνησε περίπου 63,52 εκατομμύρια για την προεκλογική εκστρατεία του UAP στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές εκλέγοντας έναν και μοναδικό γερουσιαστή στην άνω βουλή.

Δεν πρόλαβε να καταθέσει εγκαίρως τη συμμετοχή του UAP στις επερχόμενες εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Μάιο.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής τους, που θα μπορούσε να είναι ακόμη και τον Μάρτιο, καθώς η κεντρική τράπεζα της χώρας μείωσε χθες, Τρίτη, τα επιτόκια, μια τονωτική ένεση για την κυβέρνηση που βλέπει το ποσοστό της δημοτικότητάς της να μειώνεται εξαιτίας του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

