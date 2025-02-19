Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ευρώπη η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ μετά από μια σειρά σοβαρών ατυχημάτων να αναθέσει σε υπαλλήλους του Ίλον Μασκ τη διερεύνηση του προβληματικού και υποστελεχωμένου αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει το Politico, εμπειρογνώμονες και πολιτικοί προειδοποιούν ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δεν έχει καλό ιστορικό σε θέματα ασφάλειας και ότι η εμπλοκή της εταιρείας του, SpaceX, στην ασφάλεια των αερομεταφορών των ΗΠΑ μπορεί να έχει ανησυχητικές συνέπειες.

«Είναι ο κ. Μασκ το κατάλληλο άτομο; Εννοώ, όλα όσα κατασκευάζει έχουν την τάση να φλέγονται», δήλωσε ο Άντριου Τσάρλτον, διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας Aviation Advocacy.

Ερωτηθείς για το εάν ο κλάδος των ευρωπαϊκών αερομεταφορών ανησυχεί για τα νέα καθήκοντα του επικεφαλής του X να διορθώσει το σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ, ο Τσάρλτον απάντησε: «Ναι, 100%. Νομίζω ότι η λέξη που ταιριάζει είναι ότι έχουμε μείνει εμβρόντητοι. Εννοώ, έχουμε μείνει άφωνοι. Οι αρμόδιοι παρακολουθούν με ανοιχτό το στόμα από την έκπληξη».

Στον απόηχο της σύγκρουσης στον αέρα στις 29 Ιανουαρίου ενός επιβατικού αεροσκάφους και ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου των ΗΠΑ πάνω από την Ουάσιγκτον, που στοίχισε τη ζωή σε 67 άτομα, ο Μασκ διαμήνυσε ότι η ομάδα του DOGE θα προχωρήσει σε «γρήγορες αναβαθμίσεις ασφαλείας» στον τομέα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.

Τη Δευτέρα, ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, που διορίστηκε πρόσφατα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο Χ τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Μασκ, λέγοντας ότι η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να «αποκτήσει άμεση εικόνα του τρέχοντος συστήματος, να μάθει τι αρέσει και τι δεν αρέσει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σχετικά με τα εργαλεία που διαθέτουν αυτή τη στιγμή και να καταθέσει πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο, καλύτερο, πιο σύγχρονο και ασφαλέστερο σύστημα».

Τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει μια απότομη αύξηση των συγκρούσεων μεταξύ εμπορικών αεροσκαφών σε αεροδρόμια, με πέντε περιστατικά να καταγράφονται το 2022 και έντεκα το 2023. Το εργατικό δυναμικό των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (FAA) προσπαθεί να ανακάμψει εδώ και δεκαετίες, καθώς ένα κύμα συνταξιοδοτήσεων έχει αφήσει χιλιάδες θέσεις κενές.

Ωστόσο, η προσέγγιση της νέας κυβέρνησης Τραμπ για την ασφάλεια της αεροπορίας συγκρούεται με την προσπάθειά της να μειώσει τις κρατικές δαπάνες, καθώς η DOGE απολύει χιλιάδες υπαλλήλους που συντηρούν κρίσιμες υποδομές.

«Είναι προφανές ότι οι δουλειές του Ίλον Μασκ δεν αφορούν την ασφάλεια, αλλά τα χρήματά του, και αυτό είναι εντάξει. Είναι επιχειρηματίας», δήλωσε ο Ντάνιελ Λίμπχαρτ, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στην Αυστρία και πρόεδρος του τμήματος αεροπλοΐας του συνδικάτου Vida.

«Αλλά όταν μιλάμε για έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας… πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Και η ασφάλειά τους θα πρέπει να είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα», πρόσθεσε ο Λίμπχαρτ.

«Εάν άτομα χωρίς την απαραίτητη τεχνική εξειδίκευση προχωρούν σε αδιαφανείς παρεμβάσεις σε έναν τόσο σύνθετο τομέα, αυτό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια των αερομεταφορών», δήλωσε ο Γιαν-Κρίστοφ Οέτζεν, Γερμανός ευρωβουλευτής της πολιτικής ομάδας Renew Europe, που συμμετέχει στην επιτροπή μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Για το συμφέρον όλων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας θα παραμείνει πλήρως λειτουργικός και ότι σημαντικές αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν απερίσκεπτα», δήλωσε ο Οέτζεν.

Τη Δευτέρα, υπάλληλοι της SpaceX επισκέφθηκαν το Κέντρο Διοίκησης του Συστήματος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της FAA στη Βιρτζίνια.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σύστημα των ΗΠΑ χρειάζεται μεταρρύθμιση. «Η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Αμερική και παγκοσμίως χρειάζεται μια τεράστια τεχνολογική αναβάθμιση», δήλωσε ο Τσάρλτον.

Αλλά «κάθε αλλαγή που γίνεται στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να είναι σταδιακή, εξελικτική, όχι ακραία», πρόσθεσε.

Εκτός από τα γνωστά προβλήματα υποστελέχωσης στους πύργους ελέγχου των ΗΠΑ, «ξέρω ότι οι ώρες εργασίας έχουν ξεπεράσει το όριο για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό», δήλωσε ο Γκοτιέ Στούρτζερ, Γάλλος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας του συνδικάτου CGT.

«Αυτό κάνει τις πτήσεις μη ασφαλείς; Ελπίζω πως όχι. Αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για την τρέχουσα τάση», είπε ο Στούρτζερ.

Εκτός από τις ανησυχίες για την ασφάλεια, η εμπλοκή του Μασκ με την FAA προκάλεσε επίσης αντιδράσεις, καθώς η ομοσπονδιακή υπηρεσία επιδίωξε να επιβάλει πρόστιμο στη SpaceX πέρυσι για μια σειρά από φερόμενες παραβιάσεις ασφαλείας σε δύο εκτοξεύσεις πυραύλων το 2023.

Σύμφωνα με τον Στούρτζερ, ο Μασκ «δεν θα πρόκειται να βοηθήσει τον κλάδο. Θέλει να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα, κρατώντας την FAA μακριά από τις διαστημικές του επιχειρήσεις».



Πηγή: skai.gr

