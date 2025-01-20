Το δολάριο επιτάχυνε σήμερα την πτώση του, μετά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιβάλει δασμούς αμέσως μετά την ορκωμοσία του, ενώ την ίδια ώρα, η τιμή του bitcoin εκτοξεύτηκε.

Γύρω στις 16.05 (ώρα Ελλάδας) το δολάριο υποχωρούσε κατά 1,16% έναντι του ευρώ και 1% έναντι της στερλίνας.

Η πτώση καταγράφηκε απότομα έπειτα από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ θα υπογράψει ένα μνημόνιο με το οποίο θα ζητά από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εξετάσουν την εμπορική πολιτική και τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα και τους γείτονές τους στην αμερικανική ήπειρο. Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Τραμπ δεν θα επιβάλει νέους δασμούς από την πρώτη ημέρα της θητείας του, κάτι που επιβεβαιώθηκε από έναν αξιωματούχο.

Η αγορά ανέμενε ότι ο Τραμπ θα επέβαλε από σήμερα τελωνειακούς δασμούς ύψους 25% σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα από το Μεξικό και τον Καναδά, επικαλούμενος την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και του εμπορίου ναρκωτικών. Η Κίνα απειλείται επίσης με αύξηση των δασμών. Μια τέτοια πολιτική ωστόσο θεωρείται πληθωριστική από την αγορά και αφήνει να εννοηθεί ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.