Μόσχα προς Συμμαχία των Προθύμων: Νόμιμος στόχος κάθε ξένη στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία

Η Ρωσία προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε πολυεθνική στρατιωτική δύναμη αναπτυχθεί στην Ουκρανία από συμμάχους του Κιέβου μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα θεωρηθεί από τη Μόσχα απειλή και νόμιμος στρατιωτικός στόχος.

Σχολιάζοντας την επαναβεβαίωση των προθέσεων της «Συμμαχίας των Προθύμων» να αναπτύξει στρατεύματα μετά την παύση των εχθροπραξιών, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία απορρίπτει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Παράλληλα, η ίδια διαμήνυσε ότι «σε όσους σχεδιάζουν τη λεγόμενη νέα εκστρατεία κατά της Ρωσίας, θα ήταν καλό να θυμηθούν για άλλη μια φορά την Ιστορία και να αντλήσουν από αυτήν τα διδάγματα για το πού μπορούν να οδηγήσουν τα νέα επεκτατικά τους σχέδια. Τους συμβουλεύουμε να πάψουν να τρέφουν αυταπάτες ότι μπορούν να επιφέρουν στη Ρωσία, όπως οι ίδιοι λένε, μια "στρατηγική ήττα"».



Πηγή: skai.gr

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