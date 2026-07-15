Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου, παρέλαβε τα πρώτα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου για τις Δεξιότητες, τα οποία παρουσίασε η πρόεδρός του, Ίλβα Γιόχανσον.

Στα συμπεράσματα προτείνεται η δημιουργία οικοσυστημάτων δεξιοτήτων υψηλού αντίκτυπου σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο, τα οποία το συμβούλιο ονομάζει «SPARKS» (Skills Partnerships for Adult Reskilling, δηλαδή συμπράξεις δεξιοτήτων για την επανειδίκευση ενηλίκων). Τα οικοσυστήματα αυτά θα φέρουν σε επαφή τις επιχειρήσεις, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, και τις περιφερειακές αρχές, με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων και την επανειδίκευσή τους πιο γρήγορα και πιο κοντά στον τόπο στον οποίο βρίσκονται πραγματικά οι θέσεις εργασίας.

Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν κάποιες βασικές προτάσεις για την ανάπτυξη, την επέκταση και τη σύνδεση των οικοσυστημάτων δεξιοτήτων, π.χ. κίνητρα, όπως η βιώσιμη χρηματοδότηση και οι διαρθρωμένες μορφές ανταλλαγών και συνεργασίας, καθώς και καθοδήγηση και στήριξη για να μπορέσουν διάφοροι τομείς να συνδεθούν μεταξύ τους. Μέσα σε αυτά τα οικοσυστήματα η κατάρτιση θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ανθρώπων και να υποστηρίζεται από νέες μαθησιακές προσεγγίσεις, μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και ευρύτερη χρήση των μικροδιαπιστευτηρίων.

Η προσέγγιση αυτή έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει την ΕΕ, ώστε να μπορέσει να προσαρμόσει τις ανάγκες της σε δεξιότητες και να αντιμετωπίσει παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η οικονομική ανταγωνιστικότητα, η δημογραφική γήρανση, οι τεχνολογικές αλλαγές, και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Το συμβούλιο, που απαρτίζεται από επιχειρήσεις, παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, και κοινωνικούς εταίρους, συστάθηκε τον Μάιο του 2026 για να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που σχετίζονται με τις δεξιότητες.

Διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Ένωσης Δεξιοτήτων, σε συνέργεια με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Τα συμπεράσματα του συμβουλίου θα αξιοποιηθούν στις εργασίες της Επιτροπής σχετικά με την εκπαίδευση και τις δεξιότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ροξάνα Μινζάτου δήλωσε σχετικά:«Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης καλούνται να μην χάνουν την επαφή με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σε δεξιότητες. Τα συμπεράσματα του συμβουλίου χαράσσουν μια σαφή πορεία προκειμένου να συναντηθούν αυτές οι ανάγκες — και θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρό του, Ίλβα Γιόχανσον, και τα μέλη του συμβουλίου για την εμπειρογνωσία και την αφοσίωσή τους

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

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