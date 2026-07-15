Ερντογάν στην Καθημερινή: Ορισμένες χώρες παρέχουν κρυφά υποστήριξη στη FETO

Ορισμένες χώρες παρέχουν κρυφά υποστήριξη στη FETO (Φετουλαχιστική Τρομοκρατική Οργάνωση) και φιλοξενούν τα μέλη της, δηλώνει σε άρθρο του στην Καθημερινή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος των γκιουλενιστών στην Τουρκία.



«Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην οποία η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη, διατηρεί εξέχουσα θέση στην ατζέντα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όπως είναι γνωστό, η διαδικασία εσωτερικής αποσύνθεσης εντός του δικτύου της FETO στο εξωτερικό έχει επιταχυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι ορισμένες χώρες παρέχουν κρυφά υποστήριξη σε αυτήν την οργάνωση και φιλοξενούν τα μέλη της» αναφέρει χαρακτηριστικά στο μακροσκελές του άρθρο.



Σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν, τα τελευταία 10 χρόνια, η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε αποτελεσματικό παράγοντα στην επίλυση κρίσεων και συγκρούσεων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθοδηγούμενη από μια επιχειρηματική προσέγγιση εξωτερικής πολιτικής. Σε όλες τις περιοχές κρίσης, δεν διστάσαμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας υποστηρίζοντας τους καταπιεσμένους και τους δίκαιους, αντί για τους ισχυρούς. Όπου υπάρχει καταπίεση ή αδικία, είμαστε η φωνή του διεθνούς δικαίου, της δικαιοσύνης και της συνείδησης. «Αν η Τουρκία θεωρείται πλέον ως μια χώρα της οποίας η συμβολή ζητείται, της οποίας ο λόγος έχει βαρύτητα και της οποίας ζητείται η γνώμη σε περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκεται η βούληση του σεβαστού έθνους μας, που υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία και το μέλλον του με κόστος τη ζωή του τη νύχτα της 15ης Ιουλίου».

«Πιστεύω ότι η επιτυχία της διαδικασίας "Τουρκία χωρίς τρομοκρατία" θα συμβάλει όχι μόνο στην ειρήνη και την ηρεμία της χώρας μας αλλά και στην περιοχή μας» δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος.

O πρόεδρος της Τουρκίας κάνει λόγο επίσης και για τα KAAN: «αναπτύξαμε επίσης τα δικά μας επώνυμα προϊόντα, τα οποία έχουν κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση. Ανάμεσα σε αυτά, το ηλεκτρικό μας αυτοκίνητο TOGG, το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος KAAN, οι εθνικές μας κορβέτες και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματά μας είναι τα πρώτα που έρχονται στο μυαλό».

«Η παγκόσμια ειρήνη, η ασφάλεια και η ευημερία μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω μιας αποφασιστικής και ασυμβίβαστης μάχης κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων χωρίς καμία διάκριση και μέσω ειλικρινούς συνεργασίας» καταλήγει ο Ταγίπ Ερντογάν.



Πηγή: skai.gr

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