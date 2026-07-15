Χρηματιστήριο: Πτώση 0,89%, στα 606,78 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Χρηματιστήριο κατέγραψε πτώση, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.500 μονάδες στη σημερινή συνεδρίαση.

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται υποτονικά λόγω αυξημένης ανησυχίας για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου.

Η μετοχή της CrediaBank δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, υποχωρώντας κατά 10,83%, μετά τη διάθεση 333,3 εκατ. μετοχών από τη Thrivest, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου, με discount 17,43% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο.

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.500 μονάδες.

Υποτονικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της CrediaBank (-10,83%), μετά την διάθεση από τη Thrivest συνολικά 333,3 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμή με discount 17,43% σε σχέση με τη χθεσινό κλείσιμο.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω 11 πακέτων στη τιμή 0,90 ευρώ, συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.485,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,89%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.474,02 μονάδες (-1,35%) και υψηλότερη τιμή στις 2.511,61 μονάδες (+0,14%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 606,78 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 420.397.593 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,96%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+3,71%), της Motor Oil (+3,65%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,10%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,79%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της CrediaBank (-10,83%), της Eurobank (-3,66%), της Εθνικής (-2,55%), της Τιτάν (-2,42%), της Elvalhalcor (-2,11%) και της Allwyn (-2,07%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Eurobank διακινώντας 384.752.130 και 7.728.515 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η CrediaBank με 350,68 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 35,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 69 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκτέρ (+6,10%) και Mevaco (+5,50%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CrediaBank (-10,83%) και Τρία 'Αλφα(κ) (-7,91%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:13,6000 -0,15%

ALLWYN:13,2200 -2,07%

ΚΥΠΡΟΥ:10,0100 +0,35%

CREDIABANK:0,9720 -10,83%

METLEN:41,7200 +0,29%

OPTIMA:10,2500 +0,49%

ΤΙΤΑΝ: 49,5200 -2,42%

ALPHA BANK: 3,9970 -2,01%

AEGEAN AIRLINES: 11,9300 -1,24%

VIOHALCO: 18,0000 +1,24%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,8000 +2,10%

ΔΑΑ:10,5400 +1,35%

ΔΕΗ: 23,1000 +0,79%

COCA COLA HBC:57,5000 -1,20%

ΕΛΠΕ: 12,5700 +3,71%

ELVALHALCOR: 4,6500 -2,11%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,9000 -2,55%

ΕΥΔΑΠ: 12,5000 +1,79%

EUROBANK: 4,2100 -3,66%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6100 -1,05%

MOTOR OIL: 48,8800 +3,65%

JUMBO: 22,3000 αμετάβλητη

ΟΛΠ:45,0000 +0,67%

ΟΤΕ: 19,8300 -0,25%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,2460 -1,43%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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