Η αμερικανική φορολογική υπηρεσία (IRS) κατέληξε σε συμφωνία με την υπηρεσία μετανάστευσης προκειμένου να της παρέχει ευαίσθητες πληροφορίες φορολογούμενων, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό και την απέλαση παράτυπων μεταναστών.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί νίκη για την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ η οποία έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα σκληρή πολιτική έναντι της μετανάστευσης μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο.

Η IRS επιτρέπει σε εκατομμύρια μετανάστες που διαμένουν χωρίς χαρτιά στις ΗΠΑ να καταβάλλουν φόρους, καθώς οι ίδιοι θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο ενισχύουν τη θέση τους σε περίπτωση που επιδιώξουν να λάβουν άδεια παραμονής στη χώρα, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός.

Η υπηρεσία αυτή διαθέτει στοιχεία όπως η διεύθυνση, τα έσοδα και η οικογενειακή κατάσταση των φορολογούμενων, τα οποία προστατεύονται αυστηρά από την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Όμως με βάση τη συμφωνία που υπεγράφη τη Δευτέρα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) μπορεί να ζητά από την IRS πληροφορίες για πρόσωπα τα οποία ερευνά ή τα οποία έχουν ήδη λάβει εντολή απέλασης από τις ΗΠΑ.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE, μπορεί “να ζητήσει νόμιμα πληροφορίες για πρόσωπα εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική έρευνα και η IRS οφείλει να τις δώσει”, αναφέρουν τα εν λόγω δικαστικά έγγραφα.

Στο μεταξύ η εφημερίδα Washington Post αποκάλυψε χθες Τρίτη ότι η μεταβατική διευθύντρια της IRS Μέλανι Κράους αποφάσισε να παραιτηθεί.

Έπειτα από σχετική ερώτηση του AFP το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ περιορίστηκε να επιβεβαιώσει την αποχώρηση της Κράους. “Η Μέλανι Κράους ηγήθηκε της IRS στη διάρκεια μιας εξαιρετικής περιόδου αλλαγών. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά της”, σχολίασε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Η Κράους ήταν η τρίτη διευθύντρια της IRS μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Όπως έγραψαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών προσέφυγαν στη δικαιοσύνη τον Μάρτιο με στόχο να εμποδίσουν την IRS να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες στην ICE. Τα δικαστικά έγγραφα που παρουσίασε η αμερικανική κυβέρνηση στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής έφεραν στο φως τη συμφωνία μεταξύ των δύο υπηρεσιών.

“Αν η συμφωνία παραμείνει σε ισχύ, θα προσφέρει έναν οδικό χάρτη στις ομοσπονδιακές δυνάμεις διατήρησης της τάξης να έχουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες χωρίς προηγουμένως να υπάρχει δικαστική απόφαση”, αντέδρασε ο Ναντάν Τζόσι της ένωσης Public Citizen.

Πηγή: skai.gr

