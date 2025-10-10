Ερντογάν: Στα 3 δισ. δολάρια τα έσοδα της Τουρκίας από ξένους φοιτητές

Κερδίζουμε 3 δισ. δολάρια ετησίως από τους ξένους φοιτητές, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας πως στόχος είναι το 1 εκατομμύριο φοιτητές.

«Παντού στον κόσμο συναντάμε τουρκόφωνους αποφοίτους» είπε και πρόσθεσε ότι «έχουμε πορεία για την ηγεσία στη διεθνή εκπαίδευση»

Ερντογάν: «Οι διεθνείς φοιτητές στη χώρα μας συνεισφέρουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην τουρκική οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπερβαίνει τα 370 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει σημαντικό δυναμικό που περιμένει να αξιοποιηθεί και σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε πλήρως. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των διεθνών φοιτητών στη χώρα μας σε 500.000 μεσοπρόθεσμα και σε 1 εκατομμύριο μακροπρόθεσμα.

» Αυτοί οι αδελφοί και οι αδελφές, που έρχονται στη χώρα μας από διαφορετικές ηπείρους ως ακαδημαϊκοί, φοιτητές και ασκούμενοι, συμβάλλουν σημαντικά στα τουρκικά πανεπιστήμια. Τονίζω ότι πάνω από 150.000 από τους Τούρκους αποφοίτους μας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των χωρών τους και της Τουρκίας. Παντού όπου πηγαίνουμε, συναντάμε αποφοίτους που σκέφτονται στα τούρκικα, τουρκόφωνους αποφοίτους που εργάζονται ακούραστα για να συνεισφέρουν στην πατρίδα τους και στις σχέσεις μας, προσευχόμενοι για την Τουρκία. Όσοι στοχοποιούν τους διεθνείς φοιτητές μας με ψευδορατσισμό και μια στενή οπτική γωνία, ό,τι και να κάνουν, δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν την πορεία της Τουρκίας προς την ηγεσία στη διεθνή εκπαίδευση».

