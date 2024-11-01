Με τον πρωθυπουργό του Ιράκ Μοχάμεντ Σιά Αλ Σουντανί συναντήθηκε σήμερα, 1η Νοεμβρίου, στην Κωνσταντινούπολη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε σε μία κρίσιμη συγκυρία, ιδιαίτερα όσον αφορά το Κουρδικό και τις εξελίξεις στη γειτονική Συρία.

Όπως έγινε γνωστό από την τουρκική προεδρία, στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ, περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Αναφερόμενος στο Κουρδικό και την παρουσία του ΡΚΚ στο Βόρειο Ιράκ, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια τόσο της Τουρκίας όσο και του Ιράκ, ότι η καταπολέμηση όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων χωρίς εξαιρέσεις θα συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα και των δύο χωρών και ότι «τα θετικά βήματα που κάνει η ιρακινή κυβέρνηση στον αγώνα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK ικανοποιούν την Τουρκία».

Σύμφωνα με το CNN Turk στη συνάντηση Ερντογάν - Αλ Σουντανί έγινε αξιολόγηση των δράσεων σχετικά με το «Μνημόνιο για τη στρατιωτική συνεργασία, την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον περασμένο Αύγουστο, και στο πλαίσιο αυτό ετέθη η δημιουργία ενός κοινού συντονιστικού κέντρου για την ασφάλεια, η αλλαγή του καθεστώτος της περιοχής Μπασίκα και η δημιουργία ενός κοινού κέντρου εκπαίδευσης και συνεργασίας.

Παρόμοια ήταν η ατζέντα και στη χθεσινή συνάντηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με τον Ιρακινό υφυπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Κασέμ Αρατζί, ενώ στις 16 Οκτωβρίου προσκεκλημένος του προέδρου Ερντογάν στην Άγκυρα ήταν ο πρόεδρος της Αυτόνομης Κουρδικής Κυβέρνησης του Ιράκ, Νετσιρβάν Μπαρζανί. Στόχος της Τουρκίας είναι η δημιουργία μίας ζώνης βάθους 30-40 χιλιομέτρων εντός του Βορείου Ιράκ, κατά μήκος της μεθορίου, όπου δεν θα μπορεί να βρίσκει καταφύγιο το ΡΚΚ. Οι δράσεις αυτές λειτουργούν συνδυαστικά με τις πρωτοβουλίες που ετοιμάζεται να αναλάβει η Άγκυρα και στη βόρεια Συρία, όπου κατηγορεί την εκεί παρουσία των ελεγχόμενων από τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων ως προέκταση του ΡΚΚ.

Κατά τη συνάντησή του με τον Αλ Σουντανί, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία και το Ιράκ είναι δύο γειτονικές χώρες με βαθιά ριζωμένους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, ότι η βελτίωση των σχέσεων και η αξιοποίηση των ευκαιριών συνεργασίας, ιδίως η κατασκευή του οδικού άξονα «Δρόμου της Ανάπτυξης», που θα ενώνει το λιμάνι της Βασόρας με την Τουρκία, διασχίζοντας ολόκληρο το Ιράκ στον άξονα Νότου-Βορρά, θα προσφέρει πολλά οφέλη και για τις δύο χώρες.

Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η ισραηλινή επιθετικότητα, η οποία σταδιακά εξαπλώνεται στην περιοχή, αποτελεί απειλή τόσο για την περιφερειακή όσο και για την παγκόσμια ειρήνη και ότι η διεθνής κοινότητα, ιδίως οι χώρες της περιοχής, θα πρέπει να ενεργήσουν με αλληλεγγύη για να την αποτρέψουν και να διασφαλίσουν την ειρήνη και την ηρεμία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

