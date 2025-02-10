Σε ατύχημα αποδίδει η αστυνομία της Βραζιλίας το θάνατο της 27χρονης πορνοστάρ του Only Fans, Anna Beatrix Pereira Alves - γνωστή ως "Anna Polly" όταν έπεσε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στη Βραζιλία ενώ γύριζε μια σκηνή ομαδικού σεξ, στις 26 Ιανουαρίου.

Η αστυνομία έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 27χρονη γλίστρησε όταν σκαρφάλωσε στο κιγκλίδωμα του μπαλκονιού του δωματίου του ξενοδοχείου στο οποίο βρισκόταν με δύο άντρες.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι η 27χρονη είχε κάνει χρήση ναρκωτικών λίγο πριν το ατύχημα, αν και οι ανακριτές εξακολουθούν να περιμένουν την τοξικολογική έκθεση του θύματος για να κλείσει η έρευνα.

Η Anna Beatrix Pereira Alves, η οποία ήταν δημοφιλής στη Βραζιλία, φέρεται να είχε πάει στο ξενοδοχείο για να γυρίσει μια ταινία ερωτικού περιεχόμενου στην οποία συμμετείχε η ίδια με δύο άνδρες.

Η αστυνομία συγκέντρωσε πλάνα από κάμερες ασφαλείας και πήρε συνέντευξη από μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του ξενοδοχείου και τριών ανδρών που βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Οι άνδρες που ήταν μαζί με την ενήλικη δημιουργό περιεχομένου τη στιγμή της πτώσης της φέρεται να έδωσαν στους ερευνητές αντικρουόμενες αναφορές για το τι συνέβη πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Globo, ανακρίθηκαν για δεύτερη φορά, αλλά δεν έγιναν συλλήψεις.

Πηγή: skai.gr

