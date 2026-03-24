Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump) έκανε χρήση της επιστολικής ψήφου αυτή την εβδομάδα σε μια ειδική εκλογική αναμέτρηση στη Φλόριντα, παρόλο που επέκρινε τα ψηφοδέλτια μέσω ταχυδρομείου ως «απάτη» στην προσπάθειά του για εθνική νομοθεσία που θα θεσπίσει νέους κανονισμούς στην ψηφοφορία.

Ο Τραμπ ψήφισε μέσω ταχυδρομικού ψηφοδελτίου στις εκλογές της κομητείας Παλμ Μπιτς που διεξήχθησαν την Τρίτη για έναν πολιτειακό γερουσιαστή και έναν πολιτειακό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία της κομητείας.

Κατηγορίες για «νοθεία»

Σε μια εκδήλωση στο Μέμφις του Τενεσί τη Δευτέρα, ο Τραμπ απέρριψε την επιλογή με αβάσιμους ισχυρισμούς ότι η επιστολική ψήφος είναι πιο επιρρεπής σε νοθεία.

«Επιστολική ψήφος σημαίνει ταχυδρομική απάτη. Εγώ το αποκαλώ ταχυδρομική απάτη και πρέπει να κάνουμε κάτι για όλα αυτά. Και είναι μέρος της Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security)», δήλωσε ο Τραμπ.

Ανέφερε επίσης την Κυριακή ότι οι Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοί του δεν πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας μέχρι οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο να εγκρίνουν ένα νομοσχέδιο -τον νόμο SAVE America Act- που απαιτεί από τα άτομα που εγγράφονται για να ψηφίσουν να παρέχουν απόδειξη της αμερικανικής υπηκοότητας.

Ο Τραμπ πίεσε επίσης για την έγκριση από τους Δημοκρατικούς άλλων στοιχείων που θέλει να προστεθούν στο νομοσχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των τρανς γυναικών στα γυναικεία αθλήματα, της ποινικοποίησης του «ακρωτηριασμού των τρανς παιδιών μας» και του περιορισμού των ταχυδρομικών ψηφοδελτίων, εκτός από περιπτώσεις ασθένειας, αναπηρίας, στρατιωτικής θητείας ή ταξιδιού.

Οι εξαιρέσεις

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι κάτοικος του Παλμ Μπιτς και συμμετέχει στις εκλογές της Φλόριντα, αλλά ζει κυρίως στον Λευκό Οίκο.

«Όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, ο νόμος SAVE America Act έχει λογικές εξαιρέσεις για τους Αμερικανούς ώστε να χρησιμοποιούν ταχυδρομικά ψηφοδέλτια λόγω ασθένειας, αναπηρίας, στρατού ή ταξιδιού - αλλά η καθολική επιστολική ψήφος δεν πρέπει να επιτρέπεται επειδή είναι εξαιρετικά επιρρεπής σε νοθεία», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Olivia Wales, σε ένα email.

Ωστόσο, η εκλογική νοθεία είναι σπάνια στην ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου. Οι συνήθεις μέθοδοι και ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας των αμερικανικών εκλογών καθιστούν πολύ δύσκολη την παρέμβαση στα ταχυδρομικά ψηφοδέλτια, λένε οι ειδικοί.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ ψήφισε μέσω ταχυδρομείου. Είχε ψηφίσει με ετεροδημοτικό ψηφοδέλτιο (absentee ballot) στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, είχε δηλώσει εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εκείνη την εποχή. Ο Τραμπ είχε ζητήσει ετεροδημοτικό ψηφοδέλτιο αλλά αποφάσισε να ψηφίσει αυτοπροσώπως το 2020.

Πηγή: skai.gr

