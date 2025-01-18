Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ ως «ελπιδοφόρα εξέλιξη».

Μιλώντας σε υποστηρικτές του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) σήμερα, ο Ερντογάν είπε ότι «λάβαμε θετικά νέα από τη Γάζα που έριξαν λίγο νερό στη φωτιά».

Ο Τούρκος πρόεδρος εκτίμησε ότι η χώρα του υποστήριξε τη διαμεσολάβηση της διαδικασίας κατάπαυσης του πυρός και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο λαός της Γάζας θα «αναπνεύσει λίγο πιο εύκολα» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Ωστόσο, ο Ερντογάν προειδοποίησε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει «μακρύ ιστορικό» παραβίασης των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός.

«Όλοι πρέπει να κάνουν το καθήκον τους για να αποτρέψουν την επιστροφή στο παρελθόν στη Γάζα και πρέπει να ασκείται συνεχής πίεση στο Ισραήλ», είπε.

Πηγή: skai.gr

