Τουρκία: 23χρονη δήλωνε πως θέλει να κάνει σεξ με 100 άνδρες και συνελήφθη

Εικοσιτριάχρονη Τουρκάλα συνελήφθη εξαιτίας ιδιαιτέρως ακανθωδών αναρτήσεων στα social media, στις οποίες δήλωνε πως επιθυμεί να συνευρεθεί με 100 άνδρες σε ένα 24ωρο.

Η 23χρονη που είναι παντρεμένη με 25χρονο άνδρα που κατάγεται από το Ιράν, συνελήφθη σε νοσοκομείο της πόλης Ατασεχίρ.

Τόσο αυτή όσο και ο σύζυγός της κατηγορούνται για προσβολή, δημοσίας αιδούς, συκοφαντική δυσφήμιση αλλά και αντίσταση κατά της αρχής αφού σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ φέρεται να μην συνεργάστηκε με τις αρχές κατά τη σύλληψή της.

Sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyerek bazı siteler üzerinden çıplak pozlarını yayınlayan Azranur A.V. (23) ile birlikte hareket ettiği eşi P.B.V. (25) polis tarafından gözaltına alındı. pic.twitter.com/8cSRTiKhQN — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) January 18, 2025

Η 23χρονη Αzranur AV φέρεται να είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο για επέμβαση πλαστικής χειρουργικής.

Η 23χρονης προσήχθη στη Διεύθυνση Ηθών και διαπιστώθηκε ότι είχε «φάκελο» για επιθέσεις και απειλές, αντίσταση κατά της αρχής και υποκίνηση εξεγέρσεων.

Τις αρχές είχε απασχολήσει και ο σύζυγός της σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις.

Η σύλληψη της 23χρονης έγινε με αφορμή των εντοπισμό γυμνών φωτογραφιών που είχε τραβήξει ο σύζυγός της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τη σύλληψή της η 23χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα ενώ ο σύζυγός της αφέθηκε ελεύθερος.



Πηγή: skai.gr

