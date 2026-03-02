Ερντογάν: Οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, παραβίαση διεθνούς δικαίου

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν συνιστούν «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Πρόσθεσε πως η χώρα του «μοιράζεται τον πόνο» των Ιρανών πολιτών και θα εντείνει τις επαφές σε όλα τα επίπεδα με στόχο την επίτευξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός ώστε να επανέλθει η ηρεμία.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας.

Η Τουρκική Προεδρία γνωστοποίησε ότι στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι πρόσφατες στρατιωτικές εξελίξεις, με τον Τούρκο πρόεδρο να υπογραμμίζει τις επιπτώσεις των συγκρούσεων στην ευρύτερη ασφάλεια.

Επισημαίνοντας ότι οι συγκρούσεις στην περιοχή επηρεάζουν αρνητικά την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια, τόνισε ότι είναι σημαντικό «να ενισχυθούν οι ειρηνικές επαφές και να ενθαρρυνθούν τα μέρη να επιστρέψουν στο διάλογο, προκειμένου να εξασφαλιστεί μόνιμη ειρήνη στην περιοχή».

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε μαζί του σήμερα, ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία για να επιτευχθεί μια διαρκής και βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας προστίθεται ότι ο Ερντογάν είπε στον Ρούτε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.