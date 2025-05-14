Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Τετάρτη ότι θα ξεκινήσουν συνομιλίες μεταξύ των πολιτικών για τα εκκρεμή ζητήματα, μόλις το PKK εκπληρώσει την υπόσχεσή της να αφοπλιστεί και να διαλυθεί.

Σε ομιλία του προς τους βουλευτές του κόμματός του, AKP, ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό τα παρακλάδια του PKK στη Συρία και την Ευρώπη να λάβουν επίσης αποφάσεις όπως η κίνηση διάλυσης του PKK.

Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ που ανακοίνωσε την άρση όλων των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας.

Έχω εμπιστοσύνη «στη στήριξη του φίλου μου Τραμπ» σε όσα κάνει η Τουρκία για να μπει τέλος στην ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα.

