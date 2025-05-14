Κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του προς καθολικούς επισκόπους της Μέσης Ανατολής, ο πάπας Λέων ΙΔ' τόνισε ότι «η Αγία Έδρα είναι πρόθυμη να μεσολαβήσει για να μπορέσουν να συναντηθούν οι εχθροί».

«Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια. Στους υπεύθυνους λέω: ας συναντηθούμε», πρόσθεσε ο Αμερικανός ποντίφικας.

«Είμαστε διατεθειμένοι να μεσολαβήσουμε ώστε οι εχθροί να συναντηθούν και να κοιταχτούν στα μάτια, για να ξαναδοθεί στους λαούς η ελπίδα και η αξιοπρέπεια που τους αξίζει, η αξιοπρέπεια της ειρήνης. Οι λαοί θέλουν την ειρήνη και εγώ, με το χέρι στην καρδιά, λέω στους υπεύθυνους των λαών: ας συναντηθούμε, ας ξεκινήσουμε διάλογο και διαπραγματεύσεις», τόνισε ο πάπας Λέων ΙΔ'.

«Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ αναπόφευκτος. Τα όπλα μπορούν και πρέπει να σιγήσουν διότι δε λύνουν τα προβλήματα, αλλά τα αυξάνουν», πρόσθεσε ο νέος Άγιος Πατέρας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

