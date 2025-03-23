Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες Σάββατο βομβαρδισμούς στον γειτονικό Λίβανο που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές, ώρες μετά την αναχαίτιση τριών ρουκετών οι οποίες εκτοξεύτηκαν από το λιβανικό έδαφος, με τον πρωθυπουργό της χώρας να προειδοποιεί εναντίον του κινδύνου να ξεσπάσει νέος πόλεμος «με καταστροφικές συνέπειες», έπειτα από τέσσερις μήνες κατάπαυσης του πυρός.

Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, παράταξη που πρόσκειται στο Ιράν, αποποιήθηκε κάθε ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών, για την οποία δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης από καμιά οργάνωση μέχρι τώρα, και κατηγόρησε τον «ισραηλινό εχθρό» πως αναζητεί «προσχήματα για να συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου».

Οι εκτοξεύσεις ήταν οι πρώτες εναντίον του βόρειου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας αφότου τέθηκε σε ισχύ, την 27η Νοεμβρίου, η κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ. Αυτή η τελευταία είχε ανοίξει μέτωπο εναντίον του Ισραήλ από την επομένη της έναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η ανακωχή ξανάφερε —σχετική— ηρεμία στην περιοχή των συνόρων και ιδίως στον Λίβανο. Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει κάθε δυο-τρεις ημέρες να πλήττει στόχους στη γειτονική χώρα, που κατ’ αυτό συνδέονται με τη Χεζμπολά, ενώ απέσυρε μεν, αλλά όχι πλήρως, τις μονάδες που είχε αναπτύξει στον νότιο Λίβανο την 15η Φεβρουαρίου.

Χθες το πρωί, ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας στη Μετούλα, ισραηλινή κοινότητα στα σύνορα. Η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκαν τρεις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από εκεί εναντίον της Γαλιλαίας (βόρεια).

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έβαλαν στο στόχαστρο «δεκάδες εκτοξευτήρες ρουκετών και κέντρο διοίκησης από όπου επιχειρούσαν τρομοκράτες της Χεζμπολάχ» στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, που επικαλέστηκε το υπουργείο Υγείας, πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν στην κοινότητα Τουλίν.

Το βράδυ οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσε πως εξαπολύθηκε «δεύτερο κύμα πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».

Το ANI μετέδωσε πως έγιναν αλλεπάλληλες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ιδίως στην Τύρο (νότια), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείο στα σώματα ασφαλείας δήλωσε ότι στόχος του πλήγματος στην Τύρο, χωρίς να επιβεβαιώσει αν ήταν ανάμεσα στα θύματα.

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε μετά τις εκτοξεύσεις πως κατέστρεψε «τρεις εξέδρες εκτόξευσης αυτοσχέδιων ρουκετών σε περιοχή βόρεια του ποταμού Λιτάνι», περίπου τριάντα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ προειδοποίησε εναντίον «του κινδύνου να ξαναρχίσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στα νότια σύνορα» και ο Λίβανος να οδηγηθεί «σε νέο πόλεμο, με καταστροφικές συνέπειες».

Η Γαλλία καταδίκασε τις εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του Ισραήλ καλώντας την ισραηλινή πλευρά να δείξει «αυτοσυγκράτηση».

Η Ιορδανία από την πλευρά της κάλεσε να υπάρξει «άμεση διεθνής δράση για να τερματιστεί η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου».

Και τον Σεπτέμβριο του 2024, οι εχθροπραξίες στα σύνορα μεταμορφώθηκαν σε ανοικτό πόλεμο, με μαζικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, ειδικά σε προπύργια της Χεζμπολάχ.

Το κίνημα, σημαντικός παράγοντας της πολιτικής ζωής στον Λίβανο, βγήκε αποδυναμωμένη από το επεισόδιο αυτό, με την ηγεσία της αποδεκατισμένη.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τον νότιο Λίβανο εξαιτίας των εχθροπραξιών, από τους οποίους κάπου 100.000 παραμένουν ακόμη εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι, κατά τους αριθμούς του ΟΗΕ.

Στην ισραηλινή πλευρά, οι ρουκέτες και τα drones της Χεζμπολά από την 8η Οκτωβρίου 2023 ανάγκασαν κάπου 60.000 κατοίκους του βόρειου Ισραήλ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μόνο ένα μέρος της επέστρεψε τις τελευταίες εβδομάδες, αφού έλαβε πράσινο φως από τις αρχές.

Μόλις το 8% του πληθυσμού έχει επιστρέψει στη Μερούλα και ορισμένοι κάτοικοι έφυγαν ξανά χθες Σάββατο μετά τις εκτοξεύσεις, είπε ο δήμαρχος της πόλης Δαυίδ Αζουλέ. «Πρέπει να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο ακόμη κι αν ριχτεί μια τουφεκιά εναντίον του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε τα χθεσινά πλήγματα στον Λίβανο την ώρα που συνεχίζει τους εντατικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου έβαλε τέλος την Τρίτη στην κατάπαυση του πυρός που είχε τεθεί σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου οι καταστροφές είναι πελώριες έπειτα από 17 μήνες πολέμου με έναυσμα την έφοδο της Χαμάς εναντίον του νότιου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί αυτοί την εβδομάδα στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 520 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός σε καταυλισμό στη Χαν Γιούνις τις πρώτες πρωινές ώρες στοίχισε τη ζωή στον Σαλάχ αλ Μπαρνταουίλ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, και τη σύζυγό του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που μεταδόθηκαν νωρίτερα από παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

