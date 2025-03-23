Μετά από πολύωρες ανακρίσεις από τις αστυνομικές αρχές επί δύο ημέρες ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, οδηγήθηκε αργά το Σάββατο, τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψή του την Τετάρτη, ενώπιον του δικαστηρίου για νέα ανάκριση από τους εισαγγελείς σχετικά με τις κατηγορίες περί «διαφθοράς» και «τρομοκρατίας» που του αποδίδονται, την ώρα που οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Τουρκία συνεχίζονται προκαλώντας «πονοκέφαλο» στον πρόεδρο Ερντογάν.

Οι Τούρκοι εισαγγελείς ζήτησαν από το δικαστήριο την προφυλάκιση του Ιμάμογλου και τεσσάρων συνεργατών του εν αναμονή της δίκης τους, ανέφερε το γραφείο του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, με τον ίδιο να αρνείται νωρίτερα κατηγορηματικά τις κατηγορίες για διαφθορά και σχέσεις με το PKK (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν) χαρακτηρίζοντάς τις «αδιανόητες», «ανυπόστατες», «ανήθικες» και «συκοφαντικές».

Το δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί για τη συνέχιση της κράτησης του Εκρέμ Ιμάμογλου ή όχι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή.

Η παράταξη του Ιμάμογλου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), χαρακτήρισε «πραξικόπημα» τη σύλληψη το πρωί της Τετάρτης και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Ιμάμογλου.

Αν τελικά το δικαστήριο υιοθετήσει την πρόταση της εισαγγελίας, αυτό σημαίνει ότι ο Ιμάμογλου θα εκπέσει του αξιώματός του, καθώς η νομοθεσία στην Τουρκία επιτρέπει στην κυβέρνηση να διορίσει άλλον στη θέση του.

Το CHP ετοιμάζεται να τον εκλέξει υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του 2028

Εν τω μεταξύ, δεν είναι σαφές τι πρόκειται να συμβεί με τη διαδικασία που έχει προγραμματίσει για σήμερα το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), στήνοντας 4.000 κάλπες για την επίσημη εκλογή του Ιμάμογλου ως υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Έχοντας νικήσει δύο φορές τους υποψηφίους του προέδρου Ερντογάν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Ιμάμογλου θεωρείται ευρέως ως ο πιο ισχυρός υποψήφιος που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι από τον Ερντογάν, αν ο τελευταίος προσπαθήσει να είναι ξανά υποψήφιος.

Ο ίδιος ο Ιμάμογλου προέβη σε νέο μήνυμα συσπείρωσης προς τον τουρκικό λαό εχθές, μέσω της πλατφόρμας Χ, όπου τους κάλεσε να προστατεύσουν τις κάλπες.

«Το κάλεσμά μου προς το έθνος μας.

Προστατέψτε τις κάλπες αύριο, ό,τι κι αν συμβεί. Εκτός από τις κάλπες των προκριματικών εκλογών για την προεδρική υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα υπάρχουν και κάλπες αλληλεγγύης. Όλοι θα μπορούν να ψηφίσουν εδώ.

Μην ξεχνάτε, ζητώ από εσάς (να ασκήσετε) και το δημοκρατικό σας δικαίωμα» σημειώνει χαρακτηριστικά στο X, με την ανάρτηση να έχει και σχετικό βίντεο.

Milletimize çağrımdır;



Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek.



Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan… pic.twitter.com/R5dQC8FUvj — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 22, 2025

Σε μήνυμά του νωρίτερα είχε αναφέρει: «Είναι επιτακτική ανάγκη η χώρα μας να απαλλαγεί από αυτήν τη νοοτροπία το συντομότερο δυνατό, η οποία πιστεύει ότι δικαιούται να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τους θώκους (της)», είπε ο Ιμάμογλου, αφήνοντας αιχμές κατά του Ερντογάν.

Σε προηγούμενο μήνυμά του, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είχε αναφέρει: «Τα τείχη του φόβου έχουν ξεπεραστεί, τώρα υπάρχει ένα έθνος. Οι Κωνσταντινουπολίτες συναντώνται στο Σαράτσανε σήμερα το απόγευμα στις 20.30».

Korku duvarları aşıldı, artık millet var.



İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor. pic.twitter.com/VfecApAtIe — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 22, 2025

Αλλά και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) προέτρεψε τους πολίτες να συμμετάσχουν σε συμβολικές εκλογές την Κυριακή -μέσω αυτοσχέδιων καλπών που θα στηθούν σε ολόκληρη την Τουρκία- ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Ιμάμογλου.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος Ερντογάν, κατηγόρησε το CHP ότι προσπαθεί να «προκαλέσει το έθνος μας», προσθέτοντας ότι οι αρχές δεν θα ανεχτούν τους βανδαλισμούς.

Καζάνι που βράζει η Τουρκία

Εν τω μεταξύ, δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, ο οποίος αναμενόταν να είναι βασικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ χθες Σάββατο, αψηφώντας την απαγόρευση των αρχών.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του δήμου της Κωνσταντινούπολης και το δικαστικό μέγαρο, με εκατοντάδες αστυνομικούς και στις δύο τοποθεσίες να προσπαθούν με δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού να διαλύσουν τους διαδηλωτές, ενώ το πλήθος πετούσε κροτίδες και άλλα αντικείμενα εναντίον τους.

Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία σημειώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Σμύρνη και στην πρωτεύουσα Άγκυρα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν αύρες προκειμένου να απωθήσουν το πλήθος.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 323 άτομα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια νωρίς την Κυριακή. «Δεν θα επιτραπεί καμία απόπειρα να πληγεί η δημόσια τάξη», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός.

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) του Ιμάμογλου, που είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση, καταδίκασε την κράτηση του Ιμάμογλου ως πολιτικά υποκινούμενη και προέτρεψε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν νόμιμα.

Η κυβέρνηση αρνείται οποιαδήποτε επιρροή στο θέμα και λέει ότι το δικαστικό σώμα είναι ανεξάρτητο.

Εντολή στα ΜΜΕ να μην μεταδίδουν πλάνα - Ταξιδιωτικοί περιορισμοί για την Κωνσταντινούπολη

Την ίδια στιγμή, σε μια προσπάθεια να ελέγξει το εκρηκτικό κλίμα που έχει προκαλέσει η σύλληψη του Ιμάμογλου η κυβέρνηση Ερντογάν προχωρά σε όλο και πιο αυστηρά μέτρα.

Μετά τη νέα παράταση της απαγόρευσης συγκεντρώσεων που έχουν εκδώσει οι αρχές, εχθές, όπως αποκάλυψαν δημοσιογραφικές πηγές, στέλεχος της ρυθμιστικής αρχής της τουρκικής τηλεόρασης κάλεσε ένα προς ένα τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δίνοντάς τους εντολή να σταματήσουν τις ζωντανές μεταδόσεις και την κάλυψη των διαδηλώσεων υπέρ του Ιμάμογλου, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν συνέπειες.

NEW: Top Turkish TV watchdog executive calls TV channels one by one, instructing them to stop live broadcasts and coverage of the Imamoglu protests or face consequences. https://t.co/QmSbqvNX7H — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 22, 2025

Παράλληλα, οι αρχές επέβαλαν ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, με χιλιάδες Τούρκους ωστόσο να αψηφούν τις απαγορεύσεις.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι δεν θα επιτρέπεται στους ανθρώπους που φέρονται να πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις να εισέλθουν ή να εξέλθουν από την πόλη. Ο κυβερνήτης ανακοίνωσε επίσης ότι η απαγόρευση των διαδηλώσεων, η οποία είχε οριστεί να λήξει την Κυριακή, θα συνεχιστεί έως τις 27 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.