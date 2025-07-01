Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε «άθλια προβοκάτσια» τη δημοσίευση από σατιρικό περιοδικό Leman σκίτσου το οποίο προκάλεσε κύμα οργής στην Τουρκία, επειδή θεωρήθηκε ότι απεικονίζει τον προφήτη Μωάμεθ, πράξη που θεωρείται βλάσφημη για τις αξίες του Ισλάμ.

Μιλώντας στους επικεφαλής των νομαρχιακών επιτροπών του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «η ασέβεια που δείχνουν οι ανήθικοι που δεν γνωρίζουν τους κανόνες της ευπρέπειας δεν μπορεί να γίνει ποτέ αποδεκτή» και προσέθεσε: «Πρόκειται ξεκάθαρα για μια πρόκληση που έγινε υπό το πρόσχημα της σάτιρας. Είναι μια άθλια προβοκάτσια».

Συνεχίζοντας ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Οι αρχές ασφαλείας και η Δικαιοσύνη μας έδρασαν αμέσως και ξεκίνησαν τις απαραίτητες διαδικασίες. Όσοι έκαναν αυτή την προσβολή θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να προσβάλλει τα ιερά μας. Κανένας νεαρός αδελφός μας δεν πρέπει να αφήσει την οργή να θολώσει το μυαλό του. Έχουμε εκπληρώσει αυτό το καθήκον μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουμε να το εκπληρώνουμε και στο εξής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, καταδίκασε τη δημοσίευση του σκίτσου κάνοντας λόγο για ισλαμοφοβία στην Ευρώπη την οποία, όπως είπε καταπολεμά η Τουρκία. Υποστήριξε ότι «εδώ και πολύ καιρό γινόμαστε μάρτυρες προσβολών κατά του Ιερού Κορανίου και του προφήτη Μωάμεθ» χαρακτηρίζοντας τις πράξεις αυτές «έγκλημα μίσους».

Αιτία για τις έντονες αντιδράσεις αποτέλεσε η δημοσίευση σκίτσου στο οποίο φέρεται να απεικονίζει τον προφήτη Μωάμεθ. Συγκεκριμένα, στο τελευταίο τεύχος του σατιρικού περιοδικού φιλοξενείται μία γελοιογραφία στην οποία εμφανίζονται ο Μωάμεθ και ο Μωυσής υπό μορφή αγγέλων να ανταλλάσσουν χαιρετισμό πάνω από μία πόλη της Μέσης Ανατολής που βομβαρδίζεται.

Εξοργισμένο πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από τα γραφεία του περιοδικού Leman στην Κωνσταντινούπολη, ενώ αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι συνελήφθησαν ο δημιουργός του σκίτσου, ο γραφίστας του περιοδικού και δύο διευθυντικά στελέχη του περιοδικού, ενώ εκκρεμούν εντάλματα εις βάρος άλλων δύο στελεχών του Leman που βρίσκονται στο εξωτερικό. Το ίδιο περιοδικό αρνείται ότι το σκίτσο αφορά τον προφήτη Μωάμεθ.

Παρ' όλο που το τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρησε από τις 26 Ιουνίου, το θέμα πήρε διαστάσεις μόλις αργά χτες, 30 Ιουνίου, από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν το βράδυ έξω από τα γραφεία του περιοδικού στην περιοχή του Πέρα, όπου προσευχήθηκαν, φώναξαν συνθήματα και ορισμένοι επιτέθηκαν στην είσοδο των γραφείων του περιοδικού προκαλώντας καταστροφές.

Το ίδιο περιοδικό αρνείται ότι το σκίτσο αφορά τον προφήτη Μωάμεθ. O καταζητούμενος από τις τουρκικές αρχές διευθυντής του περιοδικού Λεμάν, Τουντζάι 'Ακγκιουν, από το Παρίσι όπου βρίσκεται, υποστήριξε ότι το σκίτσο δεν απεικονίζει τον προφήτη Μωάμεθ, ότι αυτό είναι το πιο διαδεδομένο όνομα στον ισλαμικό κόσμο και το σκίτσο αποσκοπεί στο να αναδείξει την αδικία εις βάρος των μουσουλμάνων. Αρνήθηκε ότι η περίπτωση αυτή είναι παρόμοια με εκείνη του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo το 2012, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον ισλαμικό κόσμο και μια πολύνεκρη τρομοκρατική ενέργεια το 2015 ως αντίποινα. Υποστήριξε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξόντωσης του περιοδικού με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης.

Οι τουρκικές αρχές, εκτός από τη σύλληψη των έξι υπευθύνων του περιοδικού, διέταξαν την απόσυρση του τεύχους και δρομολόγησαν διαδικασίες για την απαγόρευση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο επίμαχο σκίτσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

