Νορβηγία: Συνελήφθη ξανά ο θετός γιος του διαδόχου του θρόνου

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη του προγονού του διαδόχου του θρόνου της Νορβηγίας, του μεγαλύτερου γιου της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, για παραβίαση περιοριστικών μέτρων που του είχαν επιβληθεί.

Ο Μάριους Μποργκ Χέιμπι, 27 ετών, συνελήφθη στο Όσλο την Κυριακή, 4 Αυγούστου, έπειτα από έναν καβγά την προηγούμενη νύχτα σε διαμέρισμα της νορβηγικής πρωτεύουσας.

'Κατηγορήθηκε για σωματικές βλάβες και για υλικές ζημιές στο σπίτι της γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση. Η νεαρή γυναίκα δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες αλλά δεν νοσηλεύτηκε, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Δέκα μέρες αργότερα από το συμβάν, ο Χέιμπι παραδέχτηκε ότι επιτέθηκε στη σύντροφό του, όντας «υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης». Αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει «ψυχολογικά προβλήματα» και ότι «δίνει μάχη εδώ και καιρό» για να αποτοξινωθεί.

«Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η αστυνομία έλαβε πληροφορίες ότι ο Μάριους Μποργκ Χέιμπι είχε, σε πολλές περιπτώσεις, ανεπιθύμητη επαφή με τη γυναίκα που ήταν το θύμα στο περιστατικό (...) στις 4 Αυγούστου», ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Με βάση αυτές τις καταγγελίες, «η αστυνομία του επέβαλε περιοριστικά μέτρα, αλλά πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Μάριους Μποργκ Χέιμπι παραβίασε τα μέτρα αυτά και έτσι αποφασίστηκε να συλληφθεί λόγω του κινδύνου επανάληψης της παραβίασης των μέτρων», ανέφερε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι η σύλληψη έγινε αργά χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εντόνισε ένα μαχαίρι σφηνωμένο σε έναν από τους τοίχους του υπνοδωματίου της γυναίκας στο διαμέρισμα κατά το περιστατικό της 4ης Αυγούστου.

Επιπλέον, η αστυνομία έχει πλέον υποψίες κατά του Χέιμπι ότι διέπραξε καταδικαστέες πράξεις σε βάρος τριών άλλων ατόμων: για ενδοοικογενειακή βία κατά δύο γυναικών και απειλές κατά ενός άλλου ατόμου.

Ο δικηγόρος του Χέιμπι δήλωσε στο νορβηγικό τηλεοπτικό δίκτυο NRK ότι ο πελάτης του αρνείται τις κατηγορίες.

Ο 27χρονος είναι προγονός του διαδόχου του θρόνου Χάακον και είναι διάσημος στη Νορβηγία από όταν μικρό παιδί. Ο Χέιμπι ήταν καρπός μιας προηγούμενης σχέσης της Μέτε-Μάριτ η οποία τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2001, παντρεύτηκε τον διάδοχο Χάακον, τον μελλοντικό βασιλιά της Νορβηγίας. Το ζευγάρι τον μεγάλωσε μαζί με τα δύο ετεροθαλή αδέλφια του, την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάντρα, 20 ετών σήμερα και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, 18 ετών. Σε αντίθεση με τα αδέλφια του ωστόσο, ο Μάριους δεν έχει κάποιον επίσημο, δημόσιο ρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

