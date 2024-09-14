Ισραέλ Κατς: Ο Ζοζέπ Μπορέλ είναι αντισημίτης

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς χαρακτήρισε «αντισημίτη» τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος δήλωσε «σοκαρισμένος» μετά το θάνατο εργαζομένων του ΟΗΕ σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Ζοζέπ Μπορέλ είναι ένας αντισημίτης και ένας επικριτής του Ισραήλ που προσπαθεί συνεχώς να εγκρίνει ψηφίσματα και κυρώσεις κατά του Ισραήλ εντός της ΕΕ, μέχρι να τον εμποδίσουν τα περισσότερα κράτη μέλη», τόνισε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του.

Την Πέμπτη, ο Μπορέλ καταδίκασε «την παραβίαση θεμελιωδών αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» μετά τον θάνατο 18 ανθρώπων την Τετάρτη σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο στη Λωρίδα της Γάζας που είχε μεταμορφωθεί σε καταφύγιο για ανθρώπους, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν έξι μέλη της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

Το ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε μέρος μιας εγκατάστασης που διαχειριζόταν η UNRWA.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι η αεροπορία του «πραγματοποίησε ένα πλήγμα ακριβείας σε τρομοκράτες που δρούσαν» εντός του σχολείου και είχε λάβει μέτρα για να μειώσει τους κινδύνους για τους αμάχους.

Ο στρατός κατονόμασε σήμερα εννέα άνδρες που είπε ότι ήταν μέλη της Χαμάς και σκοτώθηκαν σε αυτό τον βομβαρισμό στη Νουσεϊράτ, συμπεριλαμβανομένων τριών εργαζομένων της UNRWA.

«Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ δικαιολογημένης κριτικής και πολιτικών διαφωνιών, που είναι φυσιολογικές μεταξύ φίλων, και της εκστρατείας αντισημιτισμού και μίσους που διεξάγει ο Μπορέλ εναντίον του Ισραήλ, που θυμίζει τους χειρότερους αντισημίτες στην ιστορία», τόνισε ο Κατς.

Το ισραηλινό πλήγμα στο σχολείο ήταν το πλέον πολύνεκρο επεισόδιο για τα μέλη του προσωπικού της UNRWA από το ξέσπασμα του πολέμου, την 7η Οκτωβρίου 2023 και προκάλεσε διεθνή καταδίκη.

Η UNRWA τονίζει ότι τουλάχιστον 220 μέλη του προσωπικού της έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

