Επιχείρηση μεταφοράς μεταναστών στο λιμάνι Καλαμάτας

Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα επιχείρηση μεταφοράς 75 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος στη θαλάσσια περοχή, νοτιοδυτικά της Πύλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, οι μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από κρουαζιερόπλοιο, υπό την καθοδήγηση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.